El alcalde de Pozoblanco alude a una “cadena de incidencias” en el caso del 'joven intruso' y anuncia cambios en Personal

El alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello, ha declarado este lunes que implementará medidas en el Consistorio tras el caso del joven intruso, abriendo la vía a cambios de carácter técnico y político en la concejalía de Personal, aunque no ha entrado a explicar cuáles serán esas medidas. Ha sacado pecho por la actuación del Ayuntamiento y ha asegurado que “nunca” se “subió a firma los decretos de contratación” del joven que ha cobrado más de 6.700 euros sin ir a trabajar.

En una rueda de prensa, ha asegurado que se pondrá en marcha una comisión informativa del caso -tal y como había solicitada IU y que fue denegada por el PP la pasada semana- “para analizar lo sucedido y llegar a las conclusiones más claras posibles”. En el acto, Cabello ha mostrado tres folios que, según ha explicado, se trataría de solicitudes propias, remitidas al departamento de Recursos Humanos, para aclarar el proceso de selección de un integrador social. Sobre la concatenación de contratos, motivo alegado por la anterior concejala de Personal para no contratar al joven, Cabello ha asegurado que, “tras comprobarlo, se trataba de una normativa obsoleta y sin validez, por lo que su contratación era legal y dentro de la normativa”. A pesar de la legalidad que defiende, su contrato nunca fue firmado pero el joven sí cobró unos 6.700 euros.

Cabe recordar que este caso saltó a la luz pública el pasado 11 de enero. Ese mismo día, el alcalde anunció la apertura de una investigación interna para esclarecer lo sucedido. Este lunes, 29 de enero, el regidor ha asegurado que dicha investigación la abrió el 10 de enero “porque conocíamos la situación”. Este medio habló con el regidor este mismo día y aseguró desconocer el caso.

A su vez, el regidor ha asegurado que nunca firmó ninguno de los dos contratos, ni el del joven ni el de la chica que finalmente fue contratada, y ha asegurado que todo se ha tratado de una “cadena de incidencias”. A pesar de que los contratos no fueron firmados, ha continuado, “se dieron de alta a las dos personas, todo ello desde el departamento de Contratación, Personal y Recursos Humanos”. El joven cobró 373 euros el primer mes y el 3 de febrero de 2023 remitió un escrito informando de ello y de que su contratación no supondría una concatenación de contratos. “Hoy sabemos que este escrito no consta en el expediente y que tampoco se le dio respuesta desde el departamento”.

El alcalde acusa al concejal de Personal de no “respetar las normas” cuando reclamó el dinero al joven

Por otro lado, Cabello se ha referido al escrito remitido desde Personal al joven en el que se le solicitaba que justificara su ausencia de su puesto de trabajo durante seis meses o que, en caso de no poder hacerlo, devolviera lo cobrado. Sobre él, el regidor ha asegurado que “se llevó a cabo sin la apertura del expediente y sin respetar las normas procedimentales que establece la ley”, aunque no ha detallado más. Este escrito fue emitido por el actual concejal de Personal, Gerardo Arévalo, quien el 4 de enero pidió al alcalde que investigara los hechos.

Por último, el alcalde ha denunciado, a su juicio, las “continuas filtraciones a los medios de comunicación que vulneran la protección de datos y la confidencialidad” a la vez que ha asegurado que llegará “al trasfondo político” que, según el regidor, tiene este caso.