Un empleado municipal de Pozoblanco será quien investigue el caso del 'joven intruso'

Un funcionario y secretario accidental del Ayuntamiento de Pozoblanco -que hace las funciones de la titular ante la ausencia de la misma por cambio de destino- será quien investigue el caso del joven intruso; un procedimiento anunciado por el alcalde, Santiago Cabello, el mismo día en que este medio dio a conocer los hechos.

Esto será así a pesar de que desde la concejalía de Personal del Consistorio se haya presentado un escrito de recusación remitido al alcalde. Según ha podido saber este medio, dicho escrito ha sido respondido por el propio funcionario, alegando su imparcialidad. Este trabajador, además de su sueldo, estaría cobrando el máximo de complementos de productividad -suplementos que no se motiva- según ha conocido Cordópolis.

En el escrito de recusación, la concejalía de Personal solicitaba la inhibición de todos los funcionarios del Ayuntamiento al formar parte del ente en el que han tenido lugar los hechos. Un escrito de similares características presentará también IU de Pozoblanco, ya que la formación considera que el caso lo debe resolver el órgano superior, esto es, la Diputación de Córdoba. En vista de la resolución a la solicitud emitida por el concejal de Personal, Gerardo Arévalo, todo apunta a que la respuesta al escrito de la formación de izquierdas será la misma.

El portavoz de IU entiende que para la recusación del secretario concurren algunas de las circunstancias recogidas en el artículo 23 del Régimen Jurídico del Sector Público por las que se debería abstener, como tener amistad con la persona interesada.

El PP rechaza una Comisión de Investigación sobre el caso

Por otro lado, en una comisión informativa celebrada este jueves, el PP del Ayuntamiento de Pozoblanco ha rechazado la moción presentada por IU relativa a la creación de una comisión especial de investigación del caso en la que estarían representados todos los grupos políticos del Consistorio. IU defiende que ésta debe ser la figura jurídica que aborde el caso, “ya que un informe de un secretario no tiene vinculación jurídica y de él no se pueden sacar conclusiones administrativas, laborales y, menos, políticas”.

Pese a esta negativa por parte del regidor, la formación presentará esta misma petición a través de un moción para el pleno del próximo 30 de enero. Los concejales de IU en el ayuntamiento pozoalbense, Emmanuel Vioque y Natalia León, han explicado que “si el PP vota en contra de crear esta comisión, está claro que tiene cosas que ocultar”.

Sobre este caso, IU ha augurado que, “lamentablemente, no sea un caso aislado”. En relación a las palabras del alcalde, quien aseguró que él no había firmado ningún contrato, los concejales le han recordado que “el único órgano competente para ello” es Alcaldía. “Un concejal propone, pero es el regidor quien finalmente contrata, del mismo modo que es él quien facilita el pago de las nóminas”. En el caso del joven intruso, durante seis meses cobró 6.700 euros sin ir a trabajar.

Este medio ha preguntado sobre el caso, en reiteradas ocasiones, a la dirección provincial del PP en Córdoba, que se ha abstenido de hacer declaraciones.

IU denuncia que Alcaldía no facilita la información del caso

A las reclamaciones de IU se une la del “silencio administrativo” por parte del alcalde para que este partido pueda acceder a toda la información del caso. El 15 de enero, en la última comisión informativa de Personal del Ayuntamiento, la formación pidió estos documentos a Cabello, que fue quien presidió la reunión. Para IU, toda una sorpresa, ya que “al tratarse de una comisión de Interior y Personal, siempre la ha presidido el concejal responsable”.

Cinco días después, tal y como recoge la ley como período máximo de respuesta, el partido no obtuvo los documentos requeridos, “aunque no es la primera vez que el alcalde ignora las peticiones de información que realizan los grupos municipales”. Ante ello, IU ha solicitado toda la información por registro de entrada. Por el momento, la petición no ha sido respondida. En el caso de que no cuente con la documentación, IU anuncia que acudirá a los juzgados, “tal y como hicimos en la legislatura pasada”. La semana que viene, el Ayuntamiento tendrá que acudir a los tribunales por negarle información a los sindicatos.