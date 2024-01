El Ayuntamiento de Pozoblanco contrató al hijo de una empleada municipal a pesar de que un informe alertaba de su irregularidad

El Ayuntamiento de Pozoblanco contrató entre el 23 de diciembre de 2022 y el 22 de junio de 2023 de manera presuntamente irregular a un joven, hijo de una empleada del Consistorio pozoalbense, con cargo a un programa de la Junta de Andalucía que promueve el empleo juvenil en el ámbito local. Según ha podido saber este periódico, este joven concatenó varios contratos con el ayuntamiento y este nuevo empleo le hacía superar el máximo permitido por la ley. Pese a ello, reflejado en un informe de la anterior concejala de Personal -que no formó parte de las listas municipales a las elecciones del pasado mes de mayo-, el alcalde, Santiago Cabello (PP), firmó el contrato.

Según la información recabada por Cordópolis, el puesto a cubrir era de integrador social. Por puntuación, el primero en la lista era el hijo de esta trabajadora, seguido de otra joven. Por ello, la comisión de selección de personal del Ayuntamiento, nombrada al efecto, designó al primero como el candidato óptimo.

Tras esto, la Concejalía de Personal y Recursos Humanos municipal redactó un escrito pormenorizado en el que dejaba constar que, aunque el hijo de esta trabajadora tenía más puntos, no podía ser contratado porque presentaba un encadenamiento de contrataciones previas en este mismo ayuntamiento que excedía lo regulado en el Estatuto de los Trabajadores. Así, la duración máxima durante la cual podía ser empleado este joven era de 545 días y, en caso de ser contratado, lo estaría por 597, sobrepasando ese límite legal.

Ante ello, la concejala de Personal y firmante del informe propuso al alcalde la contratación de la segunda candidata. Días más tarde, la joven fue contratada, así como el hijo de la empleada municipal. Ambos, para un mismo puesto. Según ha podido conocer este periódico, el Ayuntamiento le buscó a éste un destino en una concejalía municipal concreta. Durante el tiempo que el joven estuvo contratado cobró más de 6.700 euros.

El caso se complica aún más a raíz de que la Delegación Territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en Córdoba de la Junta le ha solicitado por escrito al alcalde el reintegro de la subvención de este programa de empleo en base a la justificación insuficiente o incorrecta de la misma, valorada en 252.000 euros. Entre las causas se encuentra, justamente, este contrato, pero el de la joven y no el del hijo de la empleada. Según los documentos a lo que ha accedido este periódico, el Ayuntamiento no aportó la copia del contrato debidamente cumplimentada de la chica ni tampoco comunicó su contratación al Servicio Andaluz de Empleo. Solo por este motivo le solicita 9.000 euros de reintegro.

Por otro lado, uno de los requisitos para que los jóvenes pudieran acceder a un puesto de trabajo incluido en este programa era que estuvieran registrados en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Sin embargo, el Consistorio contrató a tres personas que incumplían esta condición: uno resultó no ser beneficiario de dicho sistema a la fecha del inicio del contrato y dos no presentaron la declaración responsable de estar registrados en el mismo, entre otros motivos. Pese a ello, fueron contratados.

Asimismo, la Junta certifica que el informe justificativo de las actuaciones realizadas en el marco de este programa no está validado por incongruencias entre diferentes conceptos, por lo que ha solicitado el Ayuntamiento la devolución íntegra de la subvención.

Este periódico ha contactado con el alcalde del municipio, quien ha asegurado desconocer el caso, así como la notificación de la Junta. No obstante, al regidor le ha sido solicitada información para que aclare ambas cuestiones aunque, de momento, no ha respondido. Cordópolis ha podido conocer que el Ayuntamiento ha presentado alegaciones al procedimiento administrativo en aras de que la devolución sea lo menos posible.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!