Estos son los seis cotillones de fin de año autorizados en Córdoba

El Ayuntamiento de Córdoba ha autorizado un total de seis cotillones de fin de año para esta Nochevieja. De esta manera las cuatro solicitudes que se encontraban pendientes de confirmación, han recibido el visto bueno. Las fiestas contarán con aforos que oscilarán entre las 700 y las más de 1.000 personas.

Para este año los organizadoras que han obtenido el visto bueno para albergar este tipo de fiestas han sido los siguientes: Yams Vegan and Healthy Kitchen; el Club Figueroa; Carlos Amil Camacho; Botavara Córdoba y La campera granadina.

En el caso del organizador Carlos Amil contará con dos emplazamientos: uno que albergará un cotillón en el Club Hípico de Santa Rosa de la Albaida, para 808 personas; y por otro lado, el segundo para 897 peronas en la calle Sansueña, 17. Por otra parte el Yams Vegan and Healthy Kitchen realizará su cotillón para 720 personas en la Avenida del Brillante, 109. Este es el aforo más pequeño de las fiestas de los autorizadas.

Por su parte, Botavara Córdoba organiza un evento para 972 personas en los Jardines de Sansueña, en la Avenida San José de Calasanz. La campera granadina emplazará su fiesta en La casa del agua, de la calle Abén Hazán, 37, para 899 personas. Por último, el cotillón más multitudinario será el organizado por Club Figueroa en la Plaza de la Marina Española, para 1.231 personas.

Después de la pandemia y de que las fiestas previstas para el año pasado vieran caer en picado el número de asistentes por el aumento de los contagios, este año los cordobeses podrán disfrutar de la nueva normalidad también en los cotillones.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!