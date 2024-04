Semana marcada por el tiempo más invernal: lluvias, temperaturas frescas y viento

El fin de semana rompió de nuevo la tendencia más primaveral y de temperaturas algo cálidas que se venían registrando desde hace un par de semanas. Sin embargo, la entrada de un régimen de noroeste con sucesivas borrascas dejará un tiempo más fresco y lluvioso durante los próximos días, al igual que lo ha hecho este fin de semana.

De momento, el lunes se prevé que arranque la jornada con cielos bastante despejados que se irán nublando a medida que pasen las horas, con nubes de evolución que podrían dejar algunos chubascos en cualquier punto de la provincia, más probables en zonas de sierra, donde en general serán débiles. Las temperaturas serán muy similares a las del fin de semana, con máximas que rondarán los 20 ºC y mínimas que bajarán de los 10 ºC de forma amplia, esperando una noche fría en muchos puntos.

Con el avance de la semana, una nueva borrasca podrá afectar a la provincia entre las jornadas del martes y el miércoles, dejando nuevamente un nuevo episodio de tiempo más desapacible y lluvioso. Las precipitaciones aparecerán el martes por la tarde, en general en forma de chaparrones y siendo poco intensos, pero irán ganando terreno con las horas, dejando algo más de actividad durante la madrugada. El frente terminará de pasar durante el miércoles, dejando tras de sí lluvias algo más consistentes por la mañana y chubascos por la tarde, cuando se abrirán algunos claros.

Para esta primera mitad de semana se espera que las temperaturas se mantengan prácticamente sin variaciones, con un ambiente fresco o frío en algunos momentos del día, acompañado de rachas de viento que junto a las precipitaciones podrían dejar alguna racha intensa.

Durante la segunda mitad de la semana continuará el ambiente algo revuelto, con algunos chubascos, generados por los restos de inestabilidad que habrá en la atmósfera, pero dejando un tiempo algo más tranquilo. Además, las temperaturas, lejos de ascender, tenderán a bajar un poco más debido a la entrada de esta segunda borrasca que vendrá acompañada de una nueva masa de aire frío.

Para los últimos días de la semana, la configuración atmosférica no es clara y se dibujan varios escenarios, aunque la tendencia será a que el tiempo continúe algo inestable, no esperándose que se imponga un tiempo anticiclónico. En general, no lloverá todos los días ni a todas horas, pero sí que el ambiente permanecerá inestable, por lo que, habrá que estar atentos a las nuevas actualizaciones.