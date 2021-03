Una recogida de firmas reclama la apertura de los caminos y senderos públicos de Córdoba

La Plataforma A Desalambrar, que trabaja en defensa de las vías pecuarias, caminos públicos y cauces, ha iniciado esta semana una recogida de firmas para reclamar al Ayuntamiento de Córdoba que aplique la normativa vigente y defienda la apertura y recuperación de los caminos y senderos del término municipal.

La iniciativa, que en pocas horas ha sumado 1.600 firmas, se ha difundido por redes sociales y pide que "no haya más cierres de caminos y se aumente el número de senderos en la Sierra de Córdoba", una zona muy demandada actualmente para actividades al aire libre por parte de la ciudadanía cordobesa en la actual situación de pandemia de la Covid19 y con las medidas preventivas vigentes.

"La gestión de este espacio es casi nula", critican los promotores de la recogida de firmas, que explican que "los senderos más conocidos están en la actualidad masificados, con el peligro que eso conlleva de pérdida de calidad ambiental, pero también de seguridad, tanto por el covid, como por la posibilidad de encuentros entre bicicletas y senderistas, o por el mal estado de muchos de ellos".

Esos senderos, en su gran mayoría discurren por vías pecuarias -competencia de la Junta de Andalucía-, ya que "casi todos los caminos públicos municipales están cortados y con problemas de paso", denuncian. "Aunque el Inventario de Caminos está aprobado desde el año 2017, no se ha iniciado la recuperación de ninguno de los muchos caminos que están usurpados. A pesar de que hay un informe de numerosos caminos que podrían incorporarse a este inventario, tampoco se han iniciado estos trámites. Antes al contrario, no cesan las amenazas de cierre de caminos, como ocurre con el Camino de la Conejera, y se ha producido el cierre del Camino nº 27, el del Bañuelo. Se ha denunciado a todas las instancias del Ayuntamiento pero no hay reacción ninguna", critican.

"Mal precedente" de cierre de caminos

"Nos tememos que sea un mal precedente: si se permite que cierren un camino detrás vendrán otros, provocando indignación y malhumor por parte de la población. Ninguna delegación del Ayuntamiento se hace responsable de los caminos, y esto debe acabar, es necesario una persona responsable de los caminos que tenga suficiente apoyo para hacer una gestión permanente de los caminos públicos. Es necesario ver el estado en que están los caminos públicos existentes en el inventario de caminos vigente, actualizar su cartografía, darle visibilidad, e incorporar los caminos que faltan en otro estudio. Es fácil a corto plazo abrir nuevos senderos para el disfrute de todos", reclaman.

Por todo ello, piden que, de forma inmediata, el Ayuntamiento reabra el camino del Bañuelo e incluya en el Inventario Municipal de Caminos los de Sandua y de La Conejera. Asimismo, solicitan que, a corto plazo, se recuperen los caminos de Valdelahuertas, informando "a los propietarios de fincas que cierran el resto de los caminos de su situación de usurpación" de los caminos públicos.

Junto a ello, se pide que el Consistorio actualice la cartografía del inventario e incluya el resto de caminos para dar seguridad de cuáles son los caminos públicos y cuales no, además de ampliar la red de senderos señalizando todos los caminos y veredas abiertos. "En estos momentos no creemos que haya nada que pueda suscitar más aprobación social con menos esfuerzo".

Desde la Plataforma A Desalambrar señalan que, "dado que este asunto es transversal y en él están implicadas áreas como Urbanismo, Medio Ambiente, Infraestructuras, Seguridad, Patrimonio, Movilidad, etc... entendemos que esta gestión solo puede llevarse a cabo desde la Alcaldía, para implicar a todas estas áreas", reclaman al alcalde.