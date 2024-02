Nueva semana con tiempo invernal y bajada de temperaturas en Córdoba

La irrupción de aire frío que se produjo a mediados de la semana pasada provocó un descenso térmico que afectó a toda la provincia, devolviendo temperaturas más propias para estas alturas del año. Además, vino acompañado de algunas precipitaciones que han caído de forma irregular y débil en toda la región.

De cara al lunes, un nuevo sistema frontal que llega desde el noroeste peninsular afectará a nuestra provincia con precipitaciones a lo largo de la jornada. En general serán débiles, siendo algo más destacadas en la Subbética por la tarde, dejando un día bastante grisáceo en toda la provincia. Tras las lluvias llegará el descenso térmico, que puede ser de entre 2 y 4 ºC en toda la región, especialmente en las mínimas, aunque no se esperan heladas en prácticamente ningún punto. Los termómetros oscilarán entre los 2 y 6 ºC en la noche del lunes al martes, mientras que, durante el día, las máximas se moverán entre los 13-16 ºC.

Durante la jornada del martes, el tiempo tenderá a estabilizarse, quedando con intervalos nubosos y más ratos de sol, tiempo que perdurará durante los siguientes días, siendo el miércoles y el viernes los días más soleados de la semana. No obstante, perdurarán algunas nubes bajas en zonas de sierra y se formarán neblinas a primeras horas en algunos puntos. En cuanto a las temperaturas, se espera que se mantengan parecidas, aunque al tener días más soleados, la sensación térmica será más agradable a mediodía, pese a que las noches seguirán siendo frías. El jueves puede haber un leve repunte de las temperaturas para bajar nuevamente el fin de semana.

La razón para este descenso térmico es que, para el sábado y el domingo próximos, nuevos sistemas frontales podrían adentrarse en la península y afectar a la provincia cordobesa, con aumento de la nubosidad y de las precipitaciones, que nuevamente serán débiles, atravesando la región de norte a sur. Las temperaturas se mantendrán bajas debido a nuevas irrupciones de aire frío, por lo que el régimen de norte-noroeste parece que queda instaurado durante toda la semana en la provincia.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!