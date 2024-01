La iniciativa para llamar Julio Anguita a la estación de Córdoba pide firmas ciudadanas

La iniciativa para llamar Alcalde Julio Anguita a la estación de trenes de Córdoba ha abierto una petición por internet para reunir firmas ciudadanas que respalden esta solicitud que se quiere formalizar ante el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).

Las personas que quieran mostrar su apoyo a esta iniciativa pueden hacerlo a través del formulario de la petición o bien a través del correo electrónico estacionalcaldejulioanguita@gmail.com que los promotores de la idea han puesto en funcionamiento.

La iniciativa parte del Colectivo Prometeo, al que perteneció Julio Anguita y que ha presentado públicamente la idea este miércoles en Córdoba. Además, tienen previsto presentar la propuesta a las distintas instituciones de Córdoba para buscar su apoyo y sumarlo al respaldo ciudadano, con el objetivo de engrosar la petición que se formalice ante Adif.

“Realizamos un llamamiento público para que la actual estación de Renfe, aún sin nombre, reciba oficialmente el de Alcalde Julio Anguita a la vez que invitamos a la ciudadanía a sumarse a la iniciativa popular”, señalan.

La propuesta recuerda que en este año 2024 se cumple el 45 aniversario de la constitución de los primeros ayuntamientos democráticos tras la dictadura y Anguita fue el primer alcalde de Córdoba entonces. Además, este 16 de mayo se conmemorará el cuarto aniversario de la muerte del político cordobés.

El papel de Anguita como alcalde

El nombre Alcalde Julio Anguita quiere destacar su papel de regidor en la ciudad, donde “la corporación municipal por él encabezada encontró una Córdoba de múltiples carencias y pésimas infraestructuras y se aplicó en poner en pie un nuevo modelo de ciudad abierto a la ciudadanía y donde las empresas públicas municipales impulsaran el desarrollo”.

Entre los grandes problemas de la Córdoba de entonces estabá la cicatriz que las vías de Renfe -sobre las que se levanta la actual estación a la que se quiere llamar con el nombre de Anguita-, provocaban partiendo la ciudad en dos y aislando la zona norte. “Y desde el primer gobierno municipal democrático empezaron las gestiones que culminarían años más tarde (1986) en la aprobación del soterramiento de las vías y la creación de la nueva estación (1994)”.

La propuesta también destaca que “si algo caracterizó a Julio fue su absoluta vinculación y amor a su ciudad de la que recogía afecto y consideración ciudadana que saltaban por encima de ideologías”. Y señala que, aunque tras su fallecimiento ha recibido reconocimientos públicos, “creemos que falta uno que ponga el broche de oro y pensamos que éste sería el poner su nombre a la estación de Renfe”.

“Valorar la labor por su honradez y gestión”

“Creemos que valorar la labor de aquellos políticos que por su honradez y capacidad de gestión contribuyen a la unidad ciudadana, hace también más grande y tolerante a la sociedad. Tenemos un buen ejemplo de ello en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid Barajas. Pensamos que a escala local la fórmula es igual de válida”, argumentan desde el Colectivo Prometeo.

La estación de trenes de Córdoba no tiene ningún nombre concreto, pese a que el Ayuntamiento de Córdoba ya ha aprobado dos veces en Pleno solicitar a Adif, titular de la estación de tren, que la parada se llamase Luis de Góngora, algo que todavía no ha logrado. Adif ha respondido en distintas ocasiones que el coste del cambio de rotulación tendría que asumirlo la administración proponente, en este caso el Ayuntamiento. Desde el Colectivo Prometeo se ha avanzado que en sus contactos con la administración se abordaría cómo afrontar el pago de la rotulación como Alcalde Julio Anguita para que esto no fuera un impedimento.

Julio Anguita murió el 16 de mayo de 2020 en Córdoba. Lo hizo tras sufrir un problema cardiaco y permanecer varios días en la UCI. Además del primer alcalde comunista de una capital de provincia, Anguita fue un político de referencia. Fundador de Izquierda Unida, fue su portavoz en el Congreso de los Diputados durante varios años, hasta que se tuvo que retirar de la política activa tras sufrir dos infartos.

Anguita se mantuvo como un referente político desde Córdoba, ciudad en la que no nació pero en la que residió desde pequeño. Tras su retirada, se jubiló como profesor de instituto y renunció a la pensión que le correspondía en el Congreso a favor de la que tenía como educador. Desde Córdoba impulsó varios movimientos políticos, como el propio colectivo Prometeo o el Frente Cívico. Participó en una infinidad de coloquios y conferencias, y publicó varios libros.