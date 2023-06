🎙 PODCAST | 'Anguita y Julio', los seis episodios en abierto, al completo

Ya puedes escuchar en abierto los seis episodios de Anguita y Julio, el podcast producido por Cordópolis y elDiario.es que se ha ido estrenando durante los últimos seis martes. Anguita y Julio es un podcast narrativo que cuenta la historia del político comunista y referente de la izquierda en España Julio Anguita.

Narrado por los periodistas cordobeses Marta Jiménez y José María Martín, este documental sonoro de seis episodios descubre la persona que hay detrás del personaje público a partir del testimonio de su círculo íntimo, con su familia y amistades como Yayo Herrero; políticos como Alberto Garzón, Yolanda Díaz, Pablo Iglesias, Carmen Calvo, Javier Arenas o Felipe Alcaraz y los periodistas Iñaki Gabilondo, Pedro J. Ramírez, Rodolfo Serrano o Andrés Gil. Una idea original de Cordópolis y elDiario.es.

‘Anguita y Julio’ es un podcast de seis episodios que ya están disponibles en Podimo. Tienes 60 días gratis si entras a través en https://go.podimo.com/es/anguita

Sigue el podcast ‘Anguita y Julio’ en tu plataforma de audio favorita:

Créditos:

Anguita y Julio es un podcast de Cordópolis y elDiario.es, con el apoyo de Podimo, el Ayuntamiento de Córdoba y el Área de Memoria Democrática de la Diputación de Córdoba.

Guión: José María Martín y Marta Jiménez.

Narración: José María Martín y Marta Jiménez.

Montaje y diseño de sonido: Idea Sonora.

Sonidista de grabaciones y Ambientes: Amandine CasadAmont.

Producción: Tacet.

Premontaje: Marina Trigueros.

Músicas originales, pianos, texturas y programación: Fernando Vacas.

Trompeta: Juan Antonio López Muñoz

Percusiones: Miguel Fernández Lama.

Chelo: Antonio Fernández.

Guitarra flamenca: Juan Panky.

Voces: Rocío Barrio.

Producción Ejecutiva: Cordópolis, Izaskun Pérez y Rosalía Lloret.

