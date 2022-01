Dos heridos en un choque entre dos turismos

Dos vehículos han colisionado este lunes a la altura del municipio cordobés de Luque, en la N-323, según han confirmado a Cordópolis fuentes del Servicio de Emergencias del 112. Concretamente, los hechos han tenido lugar en el kilómetro 343 de la carretera nacional.

A las 15:50 dos turismos han chocado mientras circulaban por la carretera a la altura del término de Luque. El suceso ha dejado a dos personas de avanzada edad, según han confirmado las mismas fuentes, afectadas por el accidente.

Al lugar de lo ocurrido se han trasladado agentes de la Guardia Civil, quienes han alertado del estado de ambas personas y los servicios sanitarios. Hasta el momento, se desconocen las causas del choque entre ambos vehículos.

