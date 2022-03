Hacienda multa a Aucorsa con 1,3 millones de euros por impagos de IVA

La Agencia Tributaria ha vuelto a girar una inspección a la empresa municipal de autobuses de Córdoba Aucorsa por lo que considera que es un impago de una parte del IVA que esta entidad pública debía haber abonado en el ejercicio del año 2018. Anualmente, Aucorsa percibe transferencias por parte del Ayuntamiento de Córdoba en concepto de ayudas para financiar las tarifas especiales de jóvenes y jubilados. Desde el año 1999, que conste, el Ayuntamiento realiza la misma operación: transfiere el capital. Aucorsa, por su parte, considera que por esos ingresos no debe pagar IVA alguno, algo con lo que la Intervención General de Fondos lleva 23 años en desacuerdo. Ahora, la Agencia Tributaria insiste en un concepto por el que Aucorsa ya tuvo que pagar IVA atrasado de los ejercicios de 2014 a 2017.

En concreto, Hacienda ya le ha puesto una sanción a Aucorsa. El importe a pagar es superior a los 1,3 millones de euros, intereses incluidos. Pero la dirección de Aucorsa no está de acuerdo con la multa y la ha recurrido. Pero mientras tanto o avala este importe o Hacienda acabará por embargar las cuentas de Aucorsa y cobrarse el débito, que hará efectivo si finalmente no prosperan, como no ha ocurrido en años anteriores, los recursos interpuestos.

La Delegación Municipal de Hacienda ha iniciado un expediente para pedir al Pleno la autorización de la firma de este aval con Cajasur. Pero el expediente se ha encontrado con un durísimo informe firmado por la Intervención General de Fondos que considera que no se habrían seguido los trámites legalmente establecidos para la firma de ese aval y que apuntan a que Aucorsa no ha provisionado qué supondría tener que pagar esos 1,3 millones de euros, algo que, afirma el documento, al que ha tenido acceso este periódico, pondría en riesgo la estabilidad presupuestaria de la empresa municipal de transporte de Córdoba.

La Intervención detalla que lleva informando "desde el siglo pasado" (1999) que el procedimiento de las transferencias de capital del Ayuntamiento a Aucorsa están gravadas con IVA. Al contrario, las transferencias sin IVA deberían ir únicamente al déficit de Aucorsa, y no a financiar billetes de autobús con tarifas reducidas, según su criterio.

El informe de la Intervención, de una contundencia inusual, considera que la gerente de Aucorsa tiene las competencias suficientes como para solicitar un aval como el que es necesario ahora. No obstante, en el expediente, señala que según la documentación que se le ha remitido Aucorsa habría pedido dos ofertas a dos entidades financieras, pero que solo se afirma, sin aportar datos, que una de ellas es la más ventajosa, por lo que se propone la firma con la misma para garantizar la operación. La Intervención asegura que no consta que se haya abierto un concurso público en el que se garantice el principio de publicidad, concurrencia, igualdad y no discriminación.

No obstante, señala que en caso de que finalmente haya que hacer frente al pago de la sanción, el importe de la misma pondría en riesgo la estabilidad de la empresa municipal. Es más, señala que el Ayuntamiento de Córdoba no podría salir al rescate, ya que estaría pagando dos veces el IVA. Así, apunta a que Aucorsa estaría obligada a aprobar un Plan Económico Financiero. Esto supone un plan de viabilidad, de recorte de gastos y de aumento de ingresos.

En el propio documento, la interventora desliza que Aucorsa lleva desde el año 2015 sin incrementar sus tarifas. Y apunta que en los presupuestos del 2022 se ha aprobado un incremento de los gastos salariales del 8%.