Consulta aquí si te ha tocado estar en una mesa electoral el 23J

La suerte está echada. Con un sorteo informático a primera hora de la mañana de este lunes, y junto a toda la nueva corporación municial, ya se han decidido los nombres de las 3.421 personas que tendrán que acudir obligatoriamente a los colegios electorales el próximo domingo 23 de julio, día en que se celebrarán las elecciones generales anticipadas.

El sorteo ha tenido lugar con la convocatoria de un Pleno extraordinario (así lo exige la ley) en el Ayuntamiento. La sesión ha sido dirigida por el secretario de la Corporación, Valeriano Lavela, y se ha leído el reglamento sobre el sorteo. Después se ha pulsado el botón para, a través de un sistema informático del Instituto Nacional de Estadística (INE) que se utilizó por primera vez en las últimas elecciones autonómicas, ir seleccionando mesa por mesa el nombre y los apellidos de los presidentes, los dos vocales y sus suplentes.

En total, 3.421 personas se sentarán en las 381 mesas electorales que se repartirán por la ciudad el próximo 23 de julio. Así, desde esta mañana, se puede consultar tanto el censo como si finalmente ha sido nombrado para alguno de estos cargos para las elecciones, en este enlace de la Oficina Virtual del Ayuntamiento, siempre con certificado digital o Clave. Así, cada persona tendrá acceso a su ficha del censo, para conocer dónde puede ejercer su derecho al voto y, en el apartado Nombramiento electoral podrá conocer si le ha tocado presidir o ser vocal en una mesa electoral el 23J.

Viaje contratado antes del 30 de mayo y a más de 250 km de Córdoba: estas son las únicas causas para eludir una mesa electoral

Si te ha tocado una mesa electoral, recuerda que la Junta Electoral de Zona de Córdoba (que asume Córdoba capital y la zona de Montoro) ha acordado cuáles son los únicos requisitos por los que se podrá eludir una mesa electoral. El primero es que el elector deberá acreditar de forma fehaciente, mediante los documentos que considere oportunos, que contrató el viaje vacacional antes del 30 de mayo o ese mismo día.

El segundo requisito es que este viaje debe ser a un lugar a más de 250 kilómetros de distancia de la ciudad. En caso contrario, y aunque el elector haya reservado sus vacaciones antes del 30 de mayo, deberá presentarse a una mesa electoral si es llamado.

Por último, la Junta no se considerará como excusa admisible la estancia el día de las elecciones en una segunda residencia (propia o familiar), sea cual sea el lugar en el que esta se encuentre.

Igualmente, se advierte por esta Junta que no acudir a los llamamientos de las mesas electorales supone incurrir en un posible delito electoral del art. 143 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) que puede estar penado con pena de prisión de hasta un año.

En base a ello, y para seguir un principio de justicia, esta Junta Electoral va a ser extremadamente celosa en la persecución de aquellas personas que no cumplan con los llamamientos a las mesas electorales no sólo por ser una obligación legal el hacerlo, sino como se ha expuesto para que aquellas personas responsables que cumplan con el deber cívico de composición de las mesas, por muy penoso que sea hacerlo en las citadas fechas, no vean cómo otros ciudadanos que no cumplen dicho deber no obtienen ningún castigo por ello.

Este acuerdo sirve para todas las mesas electorales que dependan de la Junta Electoral de Zona de Córdoba, que no es toda la provincia, ya que dicha Junta Electoral asume únicamente Córdoba capital y la zona de Montoro.