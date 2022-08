Los comerciantes cordobeses piden ayudas para cumplir con el decreto de ahorro energético

Los comerciantes de Córdoba piden ayudas para poder acogerse al decreto de ahorro energético publicado el 1 de agosto en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Según ha expuesto a este medio Rafael Bados, presidente de la Federación Provincial del Comercio de Córdoba, “necesitamos flexibilidad, tiempo y ayudas”.

El nuevo decreto con el que se busca una reducción del 7% en el consumo nacional, exige a las administraciones públicas y los negocios privados, no bajar el aire acondicionado a menos de 27 ºC en verano, así como no subir la calefacción por encima de los 19ºC en invierno o apagar los escaparates a las 22:00. Ante estas medidas, Bados ha señalado que “el sector del comercio lleva años trabajando en la mejora energética de sus establecimientos” y que no es “algo nuevo” para ellos.

Tras la reciente entrada en vigor de las medidas del Plan de Contingencia y Ahorro, el sector del comercio cordobés pide que se utilicen los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia “donde más de un 40% de los mismos están previstos para combatir el cambio climático y la transición ecológica para dar esas ayudas al sector”. Asimismo Bados ha expuesto que tras dos crisis el comercio de la ciudad no pasa por la mejor situación.

Las crisis y la pérdida de cuota de mercado “con respecto a otros formatos comerciales” no le dan la capacidad económica “para abordar las inversiones que serán necesarias en los establecimientos para dar cumplimiento a lo que pide el Real Decreto de ahorro energético”. Por ello, como representante provincial de los comerciantes ha pedido la utilización de los fondos del plan mencionado anteriormente que les permitiría así sobrellevar mejor las últimas medidas adoptadas por el Gobierno.

Por otro lado, Bados ha indicado que “el Decreto no tiene en cuenta la diversidad y las diferentes particularidades de establecimientos en cuanto a tipo de producto y la zona geográfica en la que se ubica”. Otro motivo por el que no ven “razonable el café con leche para todos en lo que respecta a las temperaturas”. “No creemos que tengan nada que ver en esta cuestión ciudades como Córdoba con Santander”, ha manifestado.

En definitiva, el representante provincial de los comerciantes ha concluido que lo que piden es “flexibilidad” en la puesta en marcha del nuevo Real Decreto. Además de “tiempo y ayudas para el pequeño comercio”.