Aucorsa duplica la venta de abonos en la primera jornada con el 50% de descuento

La empresa de autobuses de Córdoba (Aucorsa) ha duplicado la venta de abonos mensuales durante la primera jornada con el 50% de descuento en los trayectos. Así lo ha detallado a Cordópolis la gerente de Aucorsa, Ana Tamayo. Además, la venta global de todas las tarjetas disponibles para los usuarios se ha incrementado un 90%.

Este jueves la empresa ha implementado el 50% de bonificación en los trayectos de sus múltiples líneas del transporte urbanos. Esta ha sido gracias al descuento del 30% aplicado por el Gobierno de España para rebajar la factura energética del país, al que se le ha sumado el 20% que ha aportado el Ayuntamiento de Córdoba. Una medida que ayudará a ahorrar algo de dinero a los cordobeses en su transporte.

A algunos de los que utilizaron el transporte este jueves la medida le pilló por sorpresa, otros habían esperado desde que conocieron la noticia poder hacer uso del descuento. Y otros muchos, que no poseían ninguno de los abonos con los que la empresa realiza el descuento -que no se aplica al billete único-, se han desplazado hasta la oficina para sacarse su bono.

Según los datos ofrecidos por Tamayo en comparativa con los de 2019, la cifra de abonos mensuales que se han vendido este jueves se ha duplicado. Con los nuevos descuentos en la oficina de Aucorsa se han realizado 145 abonos mensuales nuevos con respecto a los 76 de la misma fecha hace tres años.

En esa fecha, aumentaron en un 11% la venta de las tarjetas con el comienzo de las clases y de septiembre, según ha explicado Tamayo. Este jueves se han incrementado en un 20%, tras coincidir la vuelta a la rutina con el descuento ofrecido por la empresa municipal. Los bonos han pasado de tener un coste de 33 euros a 16,50 para todo el mes. El total de los bonos que están a disposición para los usuarios de los autobuses en Córdoba han aumentado un 90%. La medida que ha entrado en vigor este jueves finalizará el 31 de diciembre de 2022.

