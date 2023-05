Así ha votado Córdoba en los últimos 40 años

Este 28 de mayo, los cordobeses llevarán 44 años consecutivos eligiendo a sus alcaldes y concejales. Tras la restauración de la democracia, la provincia ha acogido de manera ininterrumpida elecciones municipales desde 1979. A lo largo de 40 años, las elecciones han ido poniendo y quitando alcaldes, en la capital y en la provincia. Durante las últimas dos semanas, nuestro compañero Rafael Ávalos ha resumido en crónicas diarias lo que ocurrió en cada uno de los comicios electorales. Y este es el resumen de todo:

En las primeras elecciones de la democracia en Córdoba se produjo un hecho singular. Julio Anguita se convirtió en el primer alcalde comunista de una capital de provincia en toda España. En la provincia, en cambio, ganó la UCD.

Cuatro años después, el PCE obtuvo una histórica mayoría absoluta en la capital. Mientras, el PSOE se hacía con la inmensa mayoría de las alcaldías, colonizando un poder que mantiene casi hasta ahora.

El PCE derivó en IU, que mantuvo la Alcaldía. En la provincia, los socialistas mejoraron incluso sus resultados.

En la capital, IU logró repetir en la Alcaldía, aunque sin mayoría clara. En la provincia los socialistas lograron su mejor resultado.

El PP logró por primera vez en su historia hacerse con la Alcaldía de Córdoba. En la provincia el PSOE dio un paso atrás, aunque conservó la mayor parte de su poder local.

Rosa Aguilar se convirtió en alcaldesa de Córdoba pese a la victoria, sin absoluta, del PP. Los socialistas mantuvieron la provincia y mejoraron resultados.

Rosa Aguilar logró revalidar la Alcaldía de Córdoba. En la provincia, los socialistas cosecharon una abrumadora mayoría.

El PP se volvió a quedar cerca de la mayoría absoluta, aunque no la lograron, y Rosa Aguilar siguió siendo alcaldesa. En la Diputación el PSOE recuperó la mayoría absoluta.

El PP logró una histórica mayoría absoluta en el Ayuntamiento de la capital. Los populares lograron gobernar por primera vez en la Diputación.

Por primera vez tras el franquismo, el PSOE logró la Alcaldía de Córdoba. En la Diputación, los socialistas recuperaron el poder.

El PP volvió a la Alcaldía con José María Bellido. En la provincia, el PSOE conservó el poder y pactó con IU.

