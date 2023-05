Así votó Córdoba: 2007

Córdoba, como el resto de España, siguió con su suma y sigue de elecciones locales. Por octava vez lo hizo en 2007, un año antes de que volviera a haber comicios para el Gobierno de la nación. Hasta que una cita y otra volvieran a coincidir en año, y casi en fecha, había que esperar en ese momento unos cuantos años. Pero, a lo que toca. El mes de mayo terminó por establecerse como el normal para las jornadas en torno a las urnas en clave municipal. Fue el domingo 27, en esta ocasión, cuando cordobeses y españoles estuvieron llamados a definir sus ayuntamientos, que no a elegir a sus alcaldes. Ya se sabe, los pactos lo pueden cambiar todo.

Precisamente eso fue lo que sucedió en Córdoba capital esta vez. Porque tal y como ocurrió en 1999 no tomó el bastón de mando el partido más votado sino el segundo, de nuevo gracias a un pacto de gobierno. Los hechos se dieron de forma muy similar a la primera en que tuvieron lugar. Fue en 1999 cuando el candidato del Partido Popular (PP) no pudo acceder a la Alcaldía a pesar de obtener 14 concejales. Bueno, más que entrar, Rafael Merino lo que habría hecho hubiera sido revalidar el cargo. Pues en 2007 los populares volvieron a rozar la mayoría absoluta con idéntica cifra de ediles y de nuevo Izquierda Unida-Los Verdes-Convocatoria por Andalucía (IU-LV-CA) se hizo con el poder de la mano del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Por cierto, en estos comicios, la abstención sí fue determinante: la participación fue la segunda más baja en estas jornadas con un 55,77%.

Los protagonistas fueron diferentes con una excepción. También se dio ese caso en cuanto a las personas que encabezaban las listas. Como era normal, Rosa Aguilar estaba en la primera posición de la papeleta de IU-LV-CA. Más que nada porque era la alcaldesa y pretendía ser reelegida. No lo fue por decisión popular, pero sí en el plano político. Sin embargo, sus rivales esta vez fueron otros. Rafael Merino dejó su lugar a un José Antonio Nieto que surgió con poderío en el PP. Mientras, el PSOE apostó por un rostro conocido y reconocible. Designó a Rafael Blanco, que entre 2004 y 2007 había ejercido como director general del Consejo Superior de Deportes. Además, en la ciudad ya tuvo acta de concejal entre 1999 y 2003.

En cualquier caso, lo que se produjo fue la secuela de lo visto ocho años antes, como ya se citó. El PP dio la vuelta a la situación y obtuvo su tercera victoria en la capital, que además fue la primera de una serie que se mantiene hasta hoy -al menos hasta el 28 de mayo, cuando se verá qué sucede-. Lo hizo además con un magnífico resultado, el tercero más destacado de su historia en la ciudad. Aglutinó un 44,69% de los votos y esto se tradujo en, efectivamente, 14 concejales. Estuvo a uno de hacerse con una mayoría absoluta que habría cambiado el contexto de los cuatro años siguientes. A la inversa, IU-LV-CA cayó de su registro más positivo desde que tomó el relevo del Partido Comunista Español (PCE) a un 36,24% que le dejó con 11 ediles.

Poco, o nada en el fondo, cambió el panorama para el PSOE. La formación mejoró sus datos de respaldo, pero no su representación en el Ayuntamiento. Rafael Blanco no supo llevar a una remontada de los socialistas, que concluyeron con un 15,32% de las papeletas y apenas cuatro concejales otra vez. Lo que vino después, se adivina por la ya narrado. Hubo un pacto de izquierdas y Rosa Aguilar continuó al frente del gobierno local. En esta ocasión, con Blanco como primer teniente de alcalde, con funciones en Relaciones Institucionales y Cultura. Lo cierto es que la legislatura acabó con otro alcalde, Andrés Ocaña, ya que la regidora se marchó en abril de 2009 a Sevilla. El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, la reclamó para ocupar la Consejería de Obras Públicas y Transportes y aceptó. Esto tendría sus repercusiones con posterioridad…

La peregrinación por el desierto, si se permite el símil, del PSOE en la capital contrastó una vez más con el papel hegemónico que tenía la formación a nivel provincial. El 13 de junio de 2007, los socialistas recuperaron parte del terreno perdido en 2003 en lo que respecta a votos y concejales en el cómputo global. Y también en representación en la Diputación Provincial. Por variar, en estas líneas el comienzo al repaso electoral se dará con la institución con sede en el Palacio de la Merced. Más que nada porque el Partido Socialista recobró la mayoría absoluta, que se le escapó en 1995. Consiguió 15 escaños de los 27 en juego y ya no requería apoyos de IU-LV-CA, que se sostuvo y contó con siete miembros en el pleno.

Sólo un diputado perdió la coalición de izquierdas respecto de 2003, mientras que el PP siguió en caída y su grupo quedó con sólo cinco diputados. De esta forma, volvió a ser elegido presidente de la Diputación Francisco Pulido, que en 2011 sería testigo de un cambio histórico. Pero eso, en su debido momento. De vuelta a los resultados en la provincia, el PSOE se impuso con un 34,03% del escrutinio. Y por circunscripciones, las localidades, vaya, acumuló hasta 427 concejales en el cómputo general. Esta vez se produjo, a todo esto, un aumento de representantes públicos, que entre todos los municipios fueron 909. De esa cifra global obtuvieron 203 los populares, que tuvieron un respaldo de un 29,78% de los electores.

Así, la tercera fuerza volvió a ser Izquierda Unida, tanto en votos como en número de ediles. La coalición cerró la noche electoral con 25,90% de las papeletas y un total de 175 concejales. La formación que cedió parte de su presencia en la provincia fue el Partido Andalucista (PA), que vio disminuida su cifra de miembros en ayuntamientos a 66. También cayó, como es lógico, en su guarismo dentro del escrutinio, que fue de un 6,60%. Y en esta ocasión, por culminar, la representación de grupos independientes se redujo a 38 representantes públicos.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!