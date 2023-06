Los partidos buscan a sus candidatos provinciales para las generales a contrarreloj

Menos de 12 horas después de la noche electoral del pasado domingo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció un adelanto de las generales para el 23 de julio. El movimiento pilló a contrapie a propios y desde luego a extraños. Los partidos se preparaban para lo que tocaba: negociar, donde se pudiera, pactos post electorales. En Córdoba hay varios ayuntamientos pendientes de que los partidos se pongan de acuerdo.

Por eso, la convocatoria del adelanto electoral ha pillado con el paso cambiado a prácticamente todas las direcciones provinciales, también en Córdoba, que a la vez que negocian los pactos tienen que elegir a sus candidatos a las generales del próximo 23 de julio. Ese día, los cordobeses tienen que designar a los seis diputados en el Congreso y cuatro senadores que les representarán en las cortes estatales.

Lo que ya es seguro es que Ciudadanos no concurrirá a las próximas elecciones generales, tras la decisión de su dirección y tras el batacazo espectacular de las municipales del pasado domingo. El PSOE, según dijo la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sopesa presentar a los candidatos de las municipales que perdieron el domingo. Uno de ellos es Antonio Hurtado, que de momento sigue siendo diputado en el Congreso y que lo viene siendo desde el año 2008. No obstante, en Córdoba el PSOE tiene a otros dos valores: Carmen Calvo, que fue vicepresidenta del Gobierno y sigue siendo ahora diputada. Y el ministro de Agricultura Luis Planas, muy próximo a Pedro Sánchez y con el que se cuenta para repetir.

Quien parece tener más problemas es el PP. La enorme victoria del pasado domingo deja a los populares con poca capacidad de maniobra. El PP tiene ahora una enorme cantidad de cargos que nombrar. En el Ayuntamiento de la capital goza de mayoría absoluta, se ha hecho con el gobierno de la Diputación de Córdoba y hay dos parlamentarios andaluces más por la salida de nuevos cargos tras las municipales. Actualmente, el PP mantiene en el Congreso a Andrés Lorite, un diputado que fue muy destacado bajo la presidencia de Pablo Casado pero que con la caída en desgracia del líder popular ha perdido favores internos. Fuentes populares anuncian “sorpresas” en las próximas listas en las generales, tanto en el Congreso como, sobre todo, en el Senado, donde suena algún nombre muy importante.

Y por otra parte está Sumar, el nuevo movimiento político amparado por la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz. Ahora mismo, la diputada de Unidas Podemos por Córdoba es Martina Velarde, la secretaria regional de Podemos en Andalucía. El resultado del pasado domingo, donde IU conserva sus bastiones históricos y resiste, y donde Podemos desaparece, complica que Velarde repita. De hecho, Podemos aún no se ha unido a Sumar. Eso despeja que el candidato de este espacio político en Córdoba vuelva a ser ocupado por alguien de Izquierda Unida. La elección natural sería la de su coordinador provincial, Sebastián Pérez.

Actualmente, Vox tiene un diputado por Córdoba. La formación aún no ha designado oficialmente a ningún candidato, pero las fuentes consultadas por este periódico sostienen que lo lógico sería que repitiese José Ramírez, catedrático de la Universidad de Córdoba y una persona muy próxima a Santiago Abascal.

