“Soy Harris Reed, me quiero mucho”, así se presenta el diseñador de la libérrima fluidez de género. Tras leer esto en la Carta a su yo de nueve años publicada por Vogue, a Harris le compro todo: desde sus enormes pamelas y sofisticados miriñaques, sus referencias a la Virginia Wolf de Orlando y el glam rock de David Bowie hasta su colaboración de maquillaje neutro con MAC.

Lo más asequible y accesible de Harris Reed, dado que sus botas brillantes de altísima plataforma están agotadas, es, sin duda, su colección de maquillaje, esotérica por fuera, con ilustraciones de estilo renacentista y ecos del tarot, y muy favorecedora -y también mágica- por dentro.

MAC X Harris Reed (https://www.maccosmetics.es/products/28857/productos/collections/harris-reed) se compone de tres paletas y un lápiz dorado, Eye Kohl, para ojos. La paleta de sombras Eye Shadow x 9: ‘Fighting for the Beauty of Fluidity’ declina tonos naranjas, tostados, verdes, dorados, en una apuesta cromática distinta (¡bien!) a anteriores lanzamientos de MAC; la segunda, Lipstick X 3: ‘From Harris with Love’ reúne tres labiales en naranja brillante, nude cálido y púrpura; y por último, y gemela en tamaño a la anterior (una joya de MACadictos que cabe en el bolsillo), la ‘Cream Colour Base X 2: ‘Embrace your Duality’ está formada por maquillaje multiusos (rostro y cuerpo) en un suave dorado y un rojo anaranjado que favorece a todos los tonos de piel.

Hay que seguir al triunfante Harris Reed (24 años) -por cierto, diseñador de cabecera de Harry Styles (https://www.instagram.com/harrystyles/)-; saber qué hace, qué piensa, cuál es su más reciente proyecto (https://www.harrisreed.com) o qué aroma tienen sus nuevas velas aromáticas (https://www.harrisreed.com/candles-shop) ¿Su mensaje? “Ponte lo que te dé la realísima gana, sé tal como eres. No dejes que la fluidez sea otra etiqueta limitadora más; para una persona será un vestido transparente de los setenta, y, para otra, unos vaqueros y una camiseta”, Reed dixit.

Nota: Las menciones a marcas y productos no llevan aparejada ninguna contraprestación