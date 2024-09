Andan en boga nuevos afeites que disimulan cuanto en la piel del rostro es accidente: es decir, poro, granito, rojez, morada o verdosilla ojera… Entre lo mejor para ello figura la línea Easy Blur (Huda Beauty), que puede traducirse como difuminado o borrado fácil.

La expresión inglesa Blur no solo trae recuerdos de una música para mí imprescindible, sino que hace dudar sobre la percepción humana en general. ¿Qué pesa más? ¿El difuminado que camufla y oculta? ¿La táctica del perfil bajo? ¿O la mirada enturbiada que, por momentos o largo tiempo, solamente es capaz de mostrar realidades borrosas, desdibujadas, hurtadas quizás, pues se orillan con habilidad para situarlas en lo que no se analiza, no se cuestiona, no se reformula o, simplemente, no existe (porque no conviene a algún poder que eso, esto o aquello o estas, esas o aquellas personas existan)?

Casi siempre nos movemos entre lo difuminado, ocultado o confundido en la vorágine, y lo enfatizado, al ser encumbrado, repetido, subrayado, enmarcado, sobrevalorado o escoltado por gritos en el cielo y métricas de redes sociales. ¿Dónde quedan el análisis y los elementos de juicio que han de estar presentes tanto en la realidad analizada como en las personas que valoran y deciden?

“Pon ejemplos, mujer”, dice un lector de la familia mientras se cuece el texto. Pues sí, que me asombra el modo en que, durante un exitoso congreso de la Organización de Ciudades Patrimonio Mundial celebrado en la ciudad de la Mezquita, se logra difuminar el hartazgo justificado de la vecindad del casco histórico cordobés, sufriente, entre otros eventos, de la celebración de una Semana Santa cuya carrera oficial mucha gente entiende que aporta más riesgos y perjuicios que maravillas añadidas a la hermosura de las procesiones y el patrimonio cofrade. Y cómo lxs participantes habrán sorteado despedidas de solterxs, veladores desbordados, tiendas de recuerdos desaforadas y chirriantes. Un buen salmorejo difumina lo mejorable, eso es verdad.

También me pregunto si al joven y sabio alcalde de Quebec y presidente de la OCPM, Bruno Marchand, se le comentó que entre nuestros problemas de habitabilidad para un casco histórico vivo y vivible por personas trabajadoras que forman su familia o que envejecen, no se halla solo el alquiler turístico y el riesgo de convertirnos en un decorado de Disney, sino el hecho de haberse solidificado como el tolerado, típico y preferido escenario de todas las fiestas y su despiporre. Tampoco sé dónde habrá podido o querido difuminarse estos días el edil responsable de la idea de colocar barras navideñas recaudatorias para causas sociales empero repartidoras de mil ruidos y mil posibles, casi seguras protestas.

Es claro, en todo espacio social, político o institucional, como ocurre en los números de ilusionista, hay algo que se difumina, que queda en la sombra y en el tono menor y que acaso ha sido manipulado para que se nos escape.

Por eso, para contrarrestar un poco, he pensado en algo que algunos poderes siempre dejan a trasmano, inamovible, intocable. Y es la mina de oro que constituye la Mezquita de Córdoba, por mucho que haya que cuidar y restaurar el monumento. Dado este hecho y dadas nuestras necesidades de bien común, ¿no sería justo y útil el establecimiento de una contribución de parte del montante obtenido por el Cabildo de la venta de entradas a la Mezquita-Catedral a la ciudad de Córdoba, destinada al noble fin de que la ciudad y su casco histórico estén a la altura de un bien Patrimonio de la Humanidad? (Ruego no difuminar este último párrafo).

Nota: Las menciones a marcas y productos no llevan aparejada ninguna contraprestación