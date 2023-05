Niños con altas capacidades: una asignatura pendiente

Cuando pensamos en necesidades educativas especiales solemos pensar en niños con dificultades de aprendizaje, discapacidad y/o deficiencias para adaptarse con normalidad al entorno educativo. Sin embargo necesidades educativas especiales son también aquellas derivadas de niños con altas capacidades y/o inteligencias múltiples que por su condición necesitan de adaptaciones específicas para que puedan desarrollar su potencial y brindarles el apoyo que necesitan en muchos otros aspectos derivados de su condición.

Éste perfil de niños suelen ser un grupo olvidado en el sistema educativo, ya que a menudo o no se detectan o no suele hacerse de forma temprana enfrentándose a problemas muy específicos que requieren atención especializada. Suele ser un perfil de niños incomprendidos en muchos ámbitos y áreas de la vida cotidiana como puede ser el colegio, sus iguales, familia ..etc que en muchas ocasiones los etiquetan de niños “maleducados” , “ nerviosos e inquietos” , “ vagos”, “ sin motivación” ..etc por no entender que les lleva a comportarse o emitir determinadas conductas.

Los screnning para detectar este perfil de niños suele hacerse en el colegio sobre todo cuando aparecen niños con altas competencias cognitivo -académicas en las diferentes asignaturas. Sin embargo muchos niños con altas capacidades no destacan por méritos académicos sino que en muchos casos tienden al fracaso escolar debido a su falta de motivación , dificultad para adaptarse a la metodología del sistema educativo …etc.

La mayoría de las herramientas estandarizadas de medición de la inteligencia se centran en competencias cognitivas específicas y no devuelven un reflejo real de las habilidades y potencial del niño. Aspectos como la creatividad , a la cual cada vez se le da más importancia en competencia curricular, es medida por test muy específicos en los que el componente artístico tiene mucho peso y sin embargo la creatividad se puede expresar de muchas formas distintas y no sólo desde el enfoque artístico.

Los niños con altas capacidades intelectuales a menudo experimentan disincronía evolutiva, lo que significa que su capacidad intelectual no se correlaciona con su desarrollo emocional y social que aún necesita de experiencias y un bagaje mayor. Esto puede llevar a problemas de comportamiento y emocionales, como el aburrimiento, la frustración, rabietas etc…lo que a su vez puede afectar negativamente a su rendimiento académico , a su autoestima y a las relaciones con sus iguales y con la propia familia.

Brindar apoyo emocional profesional a estos niños es fundamental para evitar que aparezcan problemas mayores de salud mental, ya que suelen sentirse incomprendidos, “ que no encajan” pudiendo tender a situaciones de depresión y problemas de salud mental importantes .

Es esencial que estos niños reciban una atención especializada que tenga en cuenta sus necesidades emocionales y cognitivas únicas. Un equipo especializado puede ayudar a estos niños a desarrollar habilidades sociales y emocionales que les permitan interactuar mejor con sus compañeros y manejar la presión y el estrés.

Los padres y los educadores deben ser conscientes de los problemas específicos que enfrentan los niños con altas capacidades intelectuales y buscar recursos especializados para ayudarles a manejarlos. Los centros educativos deben trabajar en colaboración con los padres para desarrollar programas de enriquecimiento y aceleración que permitan a estos niños alcanzar su máximo potencial intelectual y emocional.

Al igual que cada vez estamos más concienciados como sociedad de la necesidad de prestar todos los apoyos necesarios a niños y niñas con déficits importantes en cualquier área, discapacidad , dificultades de aprendizaje etc.

No es menos importante dotar al sistema educativo de los recursos necesarios para brindar el apoyo necesario a niños con inteligencias múltiples y/o altas capacidades mediante equipos especializados en su detección e intervención con programas personalizados que permitan desarrollar todo su potencial en las mejores condiciones psicoemocionales .