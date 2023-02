Entrenamiento y rehabilitación con soporte de peso corporal

La rehabilitación, fisioterapia y/o entrenamiento con soporte de peso corporal permite al paciente ampliar su gama de ejercicios y posibilidades. Con esta terapia, el paciente que no tenga capacidad, o no sea recomendable debido a lesiones o patologías para soportar todo el peso corporal puede realizar actividades como bipedestación, caminar, correr, hacer bicicleta, elíptica, etc.

¿Cómo? Mediante un sistema de arnés y brazo hidráulico podemos liberar al paciente del peso que deseemos desde 1 a 85 Kg., lo que permite adaptar la actividad en cada momento a lo que el paciente va necesitando.

En Fepamic tenemos actualmente una herramienta única en Andalucía conocida como ERGO TRAINER, que nos permite implementar esta técnica en nuestros tratamientos tanto en pacientes neurológicos como en patologías traumáticas, lesiones tendinosas, o realización de ejercicio físico de bajo impacto.

Y es que existen muchas patologías y lesiones en las que es necesario una adaptación de la carga en la recuperación de la lesión para realizar la rehabilitación en condiciones óptimas o simplemente por seguridad física.

Por ello, la rehabilitación neurológica con liberación de peso proyecta un enfoque terapéutico que utiliza la reducción de la resistencia de peso en una extremidad afectada para mejorar la capacidad funcional y/o reducir el dolor. Esta opción va dirigida a pacientes con lesiones cerebrales o lesiones medulares o pacientes que, por patología traumática, intervención quirúrgica o similar necesitan de una readaptación progresiva al ejercicio físico.

Nos basamos en la idea de que la liberación de peso permite un movimiento más fluido y natural, lo que a su vez mejora la fuerza y la coordinación y reduce el impacto en articulaciones. Este enfoque puede ser útil en combinación dentro la fisioterapia y la terapia ocupacional para lograr una recuperación más completa. De ahí que sea importante trabajar con un terapeuta cualificado para asegurarse de que se esté utilizando de manera segura y efectiva.

Hay muchos pacientes que por su patología de base no pueden ponerse en pie, ni siquiera con el apoyo de otra persona, requiriendo la utilización de la herramienta de liberación de peso para ofrecer la oportunidad al paciente de realizar actividades como la bipedestación, marcha o cualquier ejercicio propuesto por el terapeuta sin necesidad de apoyo de otra persona, muleta o cualquier otro soporte; solo sujetado a través del sistema de arnés.

De este modo, la libertad de movimiento y seguridad que brinda al paciente esta herramienta supone ampliar las sesiones de rehabilitación hacía enfoques y actividades muy diversas.

Esta técnica debe utilizarse dentro de un tratamiento y como parte de un enfoque integrado y supervisado en combinación con otras técnicas para lograr una recuperación y tratamiento eficiente y seguro.

En la mayoría de las patologías y en algunas muy específicas como por ejemplo tras intervención de rodilla e implementación de prótesis o lesiones tendinosas, el proceso rehabilitador va a ir adquiriendo mayor carga y resistencia física a medida que la cicatriz de la lesión tenga mayor consistencia y pueda soportar mayor movilidad y carga.

Tras lesiones traumáticas, el paciente suele presentar mucho miedo a “echar carga” al miembro afecto por no sentirlo suficientemente fuerte, tener miedo a recaídas…

Es importante explicar que la liberación de peso en procesos como estos posibilita al terapeuta a adaptar el ejercicio físico, introduciendo la carga deseada en cada actividad como sentadillas, marcha, comenzar carrera o subir escaleras, entre otras.

Cualquier actividad de la vida cotidiana puede rehabilitarse, readaptarse y reentrenarse con el paciente introduciendo la carga o liberando exactamente el peso que sea conveniente. Lo que ofrece una sensación de seguridad al paciente, sensación de control de la actividad y posibilidad de aumentar la gama de ejercicios terapéuticos a realizar.