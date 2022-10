Este mundo loco …

El Ayuntamiento de Tarrasa organiza un taller de travestismo para niños (!Drag Kids!, se llama). El número de perros y gatos supera el de niños menores de 15 años. 15 millones de mascotas frente a 6,6 millones de niños. Detenida una mujer en Tenerife por simular su propio secuestro y exigir 50.000 euros a su madre. La pierna amputada en un hospital del País Vasco se queda sin dueño: el plazo expiró. Macarena Olona viene a Córdoba a reunirse con el arte imaginero cofrade…

Salen a la luz los crímenes de guerra en Ucrania. Ejecuciones, cortes en la garganta, agresiones sexuales a víctimas entre 4 a 84 años. Pantomima de referéndum en Rusia. Referéndum en Italia cuyo resultado puede avalar la pantomima. Melóni, la que fuera líder del Fronte della Gioventú, organización neofascista, ha ganado las elecciones. Rusia recluta reservistas. Los reservistas matan a los que reclutan. Los hombres rusos huyen. Alemania les abre las puertas. Los países bálticos se las cierran. En Irán muere otra chica de 22 años que se quitó el velo y se hizo una coleta rubia delante de la policía…

Un millón y medio de euros el gasto en viajes de los senadores españoles. La luz un 50% más cara por la noche ante la subida del gas. Pedro Sánchez compromete 130 millones de euros en retos globales a la Fundación de Bill y Melinda Gates. El salario medio de un médico en España es de 16,61 euros por hora…

Un candidato en Brasil se pinta la cara para obtener más votos en la zona donde se presenta de mayoría negra. Estrellas del porno, payasos, candidatos también en las elecciones de hoy, 2 de octubre. En Colombia un senador irrumpe a caballo en el Congreso y dice: “Es mi mascota” …

Las lluvias en Murcia se llevan a un señor que dormía en su sillón en el salón de su casa. Aparece muerto a 300 metros. Estamos en el segundo año más seco de la historia. Las trombas de agua arrasan ciudades. Huracanes, ciclones, tifones, volcanes que vomitan…

Bajada de impuestos histórica en Reino Unido. Anuncio de subida de impuestos y nuevo impuesto para los ricos en España. Bajada de impuestos en autonomías españolas… ¿bajamos o subimos? El Gobierno bajará del 10% al 4% el IVA de los productos de higiene femenina. Estamos salvados…

Las niñas, los niños y les niñes tienen derecho a tener sexo, según la ministra. Un hombre vestido de mujer, que se inscribió así en el registro, se libra de la ley de violencia de género. Por las noches le metía mano a su mujer. De día le pegaba. Otro señor acude completamente desnudo a su juicio por exhibicionismo. El gobierno propone que se eliminen los ataúdes de madera y nos entierren en cajas de cartón…

No, no estoy loca, ni me lo he inventado, es el resumen de prensa de los últimos días citado casi literal. O la prensa miente, o hemos perdido el oremus. Hoy no quiero hacer ejercicios literarios, ni construir frases bonitas. No quiero escribir poético, ni filosófico, no quiero denunciar, ni demandar. Hoy nada me sale porque he descubierto, con tristeza y total rotundidad, que esté mundo, definitivamente, está loco. Sin más.

Me voy un nanosegundo al metaverso con Tamara. Aquí les dejo.