Córdoba … ¿ciudad de la moda?

La belleza inacabada de la Sala Orive y el respeto a la idea original del edificio del arquitecto renacentista Hernán Ruiz II, siempre me sobrecoge y emociona. La belleza en estado puro. Esta semana he vuelto a la sala a una mesa redonda sobre moda cordobesa. Un privilegio escuchar las historias de emprendimiento de algunos de nuestros diseñadores y compartir opiniones e ideas. Hacerlo bajo la enorme grieta iluminada de la pared, huella del terremoto de Lisboa del siglo XVIII, me recordó la importancia de las buenas ideas y ser capaz de ejecutarlas.

La moda cordobesa está que se sale. Dicen que citar personas siempre te crea enemigos por la inconveniencia de olvidar algunas. Aún a riesgo de ello, lo haré. Si Elio levantará la cabeza, aquel genio del patronaje y la elegancia, estaría satisfecho de sus sucesores. Ahí está nuestro único e internacional Palomo Spain; el rey de las alfombras rojas, Andrew Pocrid; la conquistadora de Paris, Juana Martín, Ana Torres o Rafa Valverde... Y firmas de pret a porter que desde Córdoba conquistan España como Silbon, Michonet, Barey, Dímelo Hilando o Matilde Cano. Nunca hubo tanto y tan variado talento al mismo tiempo, tan reconocido fuera como ninguneado dentro.

Córdoba debiera poner en máximo valor un activo de ciudad tan potente. Dar el paso que nos situara como ciudad de la moda, con letras grandes y no solo en Andalucía, sino en España. No se trata de subvenciones, ni de ayudas y ni siquiera de asociacionismo que luego haya de ser tutelado por la administración. Se trata de poner en valor como ciudad un talento único que, además, es un sector económico en alza.

¿Qué es la moda? ¿es comercio? ¿es arte? ¿es cultura? A mí no me cabe duda alguna que es cultura, el tipo de cultura que, además, permite promocionar con auténtico brillo la ciudad, que crea riqueza y empleo y que atrae a un turismo de calidad (no el chusco de despedidas de soltero) que vendría a Córdoba atraído por el glamour, las compras, beber los mejores caldos y comer en nuestros templos gastronómicos; amén de conocer y disfrutar de la Córdoba innatamente elegante.

Cuando la Casa Real elige diseños de moda cordobesa, como lo hizo la Reina Letizia en Japón o EEUU y hace muy poco la Princesa de Asturias en la Academia Militar, será porque estamos en lo cierto quienes afirmamos que la promoción de nuestra moda debe llevarse en este momento al límite, sin excusas, sin reservas, ni demora.

Seamos imaginativos. Por ejemplo, un gran evento de moda anual que nos hiciera ser el punto de mira de la moda española. ¿Se imaginan un desfile de Palomo Spain alrededor de la Mezquita? y, ese mismo día, por la noche, otro de Silbon en el Alcázar. Y al día siguiente, un desfile de Andrew Pocrid en el Puente Romano y así una semana entera. Tenemos para todo. Una pasarela de moda flamenca, otra solo de novia y no digamos el pret a porter, incluida la reconocida moda infantil. Y, de colofón, un premio a jóvenes promesas de la creación y el diseño made in Córdoba ¿se imaginan? No es tan difícil.

La pregunta viene ahora ¿quién podría hacer que así fuera? ¿de quién depende la moda en Córdoba? … Créanme que lo increíble sería no tener respuesta. La belleza de la grieta de la Sala Orive ha quedado ahí para siempre porque alguien que podía decidir lo hizo y, además, tuvo la idea de mantenerla e iluminarla.