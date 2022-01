Bratleby y la carne

Me he comido un filete de ternera comprado en el barrio. Mi carnicero me ha dicho, zalamero, que me he llevado un entrecot de ternera espectacular sacrificada hace un mes, el 10 de diciembre, según la etiqueta de la trazabilidad.

En Zamora, posiblemente. Fue en Zamora y pienso en poemas y en la muerte y se me pasa. La mataron en Zamora.

El filete está en mi plato, la mostaza o el chimichurri auxiliar no se mueven, la carne funciona por sí misma.

Un aturdidor entre los cuernos, un disparo sin pólvora, una res bocabajo en una cadena.

Mi filete.

Augusto Monterroso nos puso enfrentados los ojos de una vaca que ve pasar un tren y son los ojos de José Bódalo o de Susan Sarandon, según generación. Ojos tan bóvidos como humanos.

Tengo la tensión un pelín alta y veo los cochinos en la dehesa zampando bellotas. Veo un xenotransplante.

Muerdo mi próximo corazón

Preferería no hacerlo.