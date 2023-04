'Élégies', el “reto” del fotógrafo Jorge Fuembuena ante su primer monográfico

El fotógrafo Jorge Fuembuena ya cuenta con su primer monográfico, donde se recoge su trabajo de las últimas dos décadas. Más de 300 páginas de fotografías de interior, exteriores, figuras humanas y animales, organizadas bajo el título Élégies, resultado de la exposición del X Premio Bienal Internacional de Fotografía Pilar Citoler.

Durante la presentación del libro en la sede de UCOCultura en Córdoba, Fuembuena ha manifestado que ha sido “un reto”, puesto que se ha generado “una serie de tensiones en ese solapamiento de imágenes que provienen de diferentes fuentes de producción y diferentes tiempos”.

El monográfico es el resultado de la exposición posterior al galardón del fotógrafo en la décima edición. El comisario de dicha exposición, Alejandro Castellote, ha remarcado que “su fotografía no vive en compartimentos estancos, sino que se relacionan continuamente unas imágenes con otras”, construyendo así “un trabajo honesto”.

Entre sus páginas aparece un texto escrito por el propio Castellote donde reconoce la semejanza entre la obra de Fuembuena y el clásico Rayuela de Julio Cortázar. “La fotografía de Jorge tiene ese poder. Permite entrarle por muchos sitios distintos y las fotografías siguen funcionando”, ha resaltado el comisario.

Élégies también incluye una carta que el cineasta Carlos Saura le dedicó al fotógrafo, con quien compartió parte de su trabajo. En esta carta, Saura escribe “desde hace años me considero un fotógrafo apasionado, como tú Jorge, que va por la vida con su cámara observando a quienes le rodean”. El cineasta concluye estas líneas con una pregunta “de aragonés a aragonés”, “¿Cuándo te decides por el cine?”.

La edición del monográfico corre a cargo del diseñador gráfico Alberto Galván, quien ha señalado que buscaban salirse de lo clásico y generar algo acorde a “la forma de trabajar tan ágil de Fuembuena, de ahí ese vórtice de imágenes que no para”. En palabras del fotógrafo galardonado, “la obra propone una serie de acertijos al lector”.

Dentro de esta dispersión de fotografías, aparecen “irrupciones determinadas por el blanco como uso del vacío, como elemento narrativo”, ha destacado Fuembuena. “Tiene un componente muy cinematográfico, que es una característica con la que me identifico perfectamente”.

En la presentación también estaba la coleccionista e impulsora de este premio, Pilar Citoler, quien ha señalado que el acto “consolida la grandeza de este libro”, creado desde la Universidad de Córdoba que “con su esfuerzo humano y económico ha conseguido que fuera una obra maestra”.

Para Fuembuena, la fotografía es “un instrumento de entender el mundo”, la exposición supuso “un proceso de revisión en el que hicimos uso del montaje como planeamiento discursivo de mi obra”. Además, Salván como editor “ha sabido interpretar y traducirlo perfectamente en cuanto a esa temperatura emocional del uso del color y el proceso de adaptación de las imágenes en el libro”.

El rector de la UCO, Manuel Torralbo, ha clausurado el acto calificando de “suerte” la gestión continua de este premio. “Tenemos una trayectoria de fotografía importante en Córdoba”, ha afirmado.

