Otro paseo entre las flores: participantes del Concurso de Rejas y Balcones de 2021

Quizá no tenga la repercusión de otras pero no deja de ser una celebración de cierta relevancia en la ciudad. Más si cabe al presentar en gran medida la más pura esencia de Córdoba. Ésta no es otra que el cuidado de la flor, que al inicio del conocido como Mayo Festivo no sólo puede disfrutarse entre paredes encaladas. También es posible gozar de la explosión de color en las propias calles. Precisamente en este sentido se desarrolla la fiesta que habitualmente tiene lugar al mismo tiempo que la destinada a los Patios. Y es el Concurso de Rejas y Balcones, cuya historia es más indefinida pero igualmente extensa. De hecho, los dos eventos son diferentes hoy en día después de que hace un siglo confluyeran en uno solo. Así, el centenario de la cita declarada en 2012 Patrimonio Inmaterial de la Humanidad lo es también, en cierto modo, de ésta.

A diferencia de lo que ocurre con el certamen hermano, por decirlo de alguna forma, el Concurso de Rejas y Balcones mantiene continuidad en relación a 2020. No en vano, al ser un evento cuyo escenario es la calle no imposibilitaba la presencia del jurado en las fachadas con ventanas engalanadas con macetas. La celebración tiene uno de sus orígenes precisamente a la par que la fundamental, ya que, en efecto, en 1921 tuvo su comienzo la Fiesta de los Patios de manera comunal. Entonces se tituló Concurso de Patios, Balcones y Escaparates. Aun así, los caminos fueron distintos para una y otra cita del mes por antonomasia de Córdoba, que en esta ocasión va a recuperar un poco de lucimiento pese a la obligada ausencia de otras actividades como el Concurso de Cruces o la Feria de Nuestra Señora de la Salud.

Sobre el certamen, son hasta 26 las viviendas que intervienen. A ellas se añade otro espacio a la calle como es el correspondiente al número 25 de María Auxiliadora. Éste se encuentra fuera de concurso pero en la lista de balcones y rejas del Ayuntamiento, como hay muchos otros sin que estén en el plano institucional. Por supuesto, muchos de las ventanas ornadas son habituales y, por ende, de sobra conocidas entre quienes acostumbran a realizar el otro paseo entre las flores. En casos, además, existe ligazón directa con el Concurso de Patios al formar parte de casas que también actúan en el mismo. A todo esto, los itinerarios más nutridos son los del Alcázar Viejo y Regina-Realejo pues cada uno cuenta con ocho participantes. Mientras, cuatro se hallan en las rutas Judería-San Francisco y San Lorenzo. Uno hay en el recorrido San Agustín-Santa Marina y otro, en el de Santiago-San Pedro -plano completo en el gráfico interactivo-.