🎙 PODCAST | ‘Un paseo sonoro en tres actos’

Un paseo sonoro en tres actos es un podcast de Cordópolis para conmemorar el 150 Aniversario del Gran Teatro de Córdoba, perteneciente al Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE).

De la mano de Pedro Domingo López, uno de los trabajadores del IMAE que mejor conoce el Gran Teatro de Córdoba, el oyente recorrerá algunos de los lugares más singulares del edificio, inaugurado en 1873, como la Sala de Telares o el escenario, y descubrirá anécdotas del funcionamiento interno de esta institución cultural.

Este viaje sonoro se completa con las reflexiones en torno a las artes escénicas que aportan el bailarín y coreógrafo Antonio Ruiz, Premio Nacional de Danza, y la directora artística del IMAE, Ana Linares. En esta conversación se abordan cuestiones relacionadas con la práctica artística o las labores de producción. ¿Qué ocurre antes de que se alce el telón?, es preguntada Linares, que enumera el trabajo previo que realiza el equipo del IMAE: “seleccionar los espectáculos, incluirlos en un calendario, que no es ninguna tontería, dar cabida a todos los géneros, a espectáculos para todos los públicos, revisar los requerimientos técnicos, estudiar una viabilidad técnica y económica, etc.”, asegura.

Los protagonistas también repasan algunos recuerdos personales de este lugar emblemático, como las funciones de fin de curso del Conservatorio de Danza de Córdoba o la Academia Araleo en las que Antonio Ruz se subió por primera vez a las tablas del teatro cordobés. “Yo soy bailarín gracias a la semilla plantada en mi ser y en mi cuerpo en esos años en Córdoba”, rememora; y se propone una reflexión sobre el futuro: ¿cómo será el Gran Teatro de Córdoba dentro de otros 150 años?

En un audio que mezcla los formatos del podcast conversacional y el reportaje sonoro, este trabajo de 25 minutos consigue sumergir al oyente en las tripas del principal espacio escénico de la ciudad de Córdoba. Construido siguiendo la estructura de una obra teatral en tres actos, el diseño sonoro, edición, montaje y la producción de Tacet, y la locución del actor Rafa de Vera, acompañan a quien lo escucha en un paseo por los vínculos del Gran Teatro con la ciudad y sus habitantes.

