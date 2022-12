🎙 PODCAST | Cordópolis es contigo: así se creó y así funciona este periódico digital

Los periodistas de Cordópolis narran cómo crearon este periódico digital. En el décimo aniversario de su fundación, desvelan a través de este podcast su visión del periodismo y algunas anécdotas y curiosidades. Este es un episodio para escuchar cómo suena la redacción del medio digital cordobés y a parte de su comunidad.

La producción de este podcast narrativo la ha desarrollado Tacet, un estudio creativo especializado en branded podcast impulsado desde Córdoba por el periodista José María Martín.

En Tacet construyen narrativas sonoras que refuerzan la relación entre las marcas y sus públicos. En el caso de Cordópolis es contigo, han trabajado junto a nosotros en la definición y estrategia del contenido incluido en el podcast, la grabación, el guion, el montaje y el alojamiento del mismo en las principales plataformas de audio.

Tacet trabaja ya en el desarrollo de otros proyectos de documental sonoro periodístico, audio de marca para empresas e instituciones y ofrece talleres formativos de podcasting.

Suscr铆bete al bolet铆n de Cord贸polis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!