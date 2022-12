¿Qué te gustaría leer en Cordópolis en los próximos diez años?

Se lo hemos preguntando a referentes sociales y culturales de la ciudad, pero también queremos saber tu opinión. Cordópolis es un periódico vivo que mantiene un diálogo constante con sus lectores.

En esta década de vida, han pasado muchas cosas en la ciudad, en la provincia, en Andalucía, España y el mundo, y ahí hemos estado para contártelo, en la medida de nuestras posibilidades. Empezamos siendo un pequeño periódico digital y en esta década hemos crecido hasta convertirnos en una referencia del periodismo local. Y no solo en Córdoba.

Por eso queremos que nos cuentes tus deseos, tus aspiraciones o simplemente lo que te gustaría leer en la próxima década. Publicaremos las respuestas más originales. Y no guardaremos tu correo. Tan solo lo usaremos para darte de alta, si quieres, claro, en nuestro boletín semanal en el que te enviamos un resumen de nuestros reportajes, nuestras entrevistas y las noticias más importantes en las que hemos trabajado.

Así que ahí va la pregunta: ¿Qué te gustaría leer en Cordópolis en los próximos diez años?

