Fin de semana de precipitaciones fuertes y persistentes

Durante la jornada del jueves una profunda borrasca se ha posicionado frente a las costas de Portugal, proporcionando lluvias generosas a gran parte de la provincia de Córdoba. Una situación que se extenderá durante el fin de semana, con la llegada de nuevos frentes y líneas de inestabilidad.

Para la jornada del viernes la situación vendrá marcada por la zona postfrontal de la primera borrasca, donde se generan chubascos y aguaceros que irán recorriendo la provincia durante la madrugada y primeras horas del día, aunque por lo general en el arranque del viernes las precipitaciones serán menos intensas. A últimas horas de la jornada, un nuevo sistema frontal entrará por el oeste dejando lluvias persistentes e intensas durante la noche del viernes al sábado.

Las temperaturas volverán a bajar, especialmente por el este de la región, oscilando los termómetros entre los 15-17 ºC de máxima y mínimas que serán bajas, pero no siendo muy frías, rondando los 5-8 ºC. Viento del oeste-suroeste con rachas que pueden ser fuertes.

El sábado, como se decía en líneas anteriores, vendrá marcado por ese frente, que dejará un mayor número de horas de precipitación en la provincia, comenzando a entrar a últimas horas del viernes y afectando a la región hasta el sábado a mediodía. Posteriormente la inestabilidad asociada a la borrasca seguirá generando aguaceros de importancia en toda la región, por lo que la tarde del sábado vendrá marcada por chubascos más intermitentes. Las temperaturas se mantendrán bajas durante el día y subirán durante la noche, registrando valores cercanos a los 6-9 ºC de mínima en gran parte de la provincia, con un viento que seguirá haciéndose sentir en toda la región.

El fin de semana acabará con un día variable, ya que el domingo los cielos no estarán tan nubosos, pero sí se producirán chubascos durante gran parte de la jornada, especialmente por la tarde; unos aguaceros que serán intermitentes, por lo que se verá más ratos de sol. Las temperaturas ascenderán ligeramente pudiendo alcanzar los 17-18 ºC de máxima en puntos del Valle del Guadalquivir ysobre los 15 ºC en puntos de sierra. El viento en esta jornada tenderá a rolar a componente noroeste e irá perdiendo intensidad a última hora del día.

