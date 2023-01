Heladas, algo de lluvia y viento para la provincia de Córdoba

El paso del frente este pasado domingo y que dejó precipitaciones inapreciables en la provincia, dio paso a la llegada de la descarga fría de la que hablábamos en nuestra anterior información. Una masa de aire polar marítima con vientos del noroeste que proporcionará un nuevo descenso de las temperaturas. Sobre todo las mínimas que volverán a descender con heladas que serán más importantes en el norte dela provincia.

La semana va a estar marcada también por los vientos de componente oeste o noroeste que en ocasiones ofrecerán rachas de moderadas a fuertes en muchas zonas de la provincia. En esta ocasión y en esta segunda parte de este aperitivo invernal, la masa de aire más fría que nos afectará esta semana será de origen ártico y de latitudes muy altas con un largo recorrido que hará descender las temperaturas en los niveles altos y medio de la atmósfera con valores plenamente invernales.

La borrasca Fien, que a partir del martes estará situada al sur de las Británicas, enviará hasta la Península sucesivos frentes muy generosos en el norte del país, pero que en su recorrido hasta nosotros, irán perdiendo actividad y por tanto, con lluvias más débiles. Así, la primera línea de inestabilidad que nos afectará con lluvias será el martes. Lluvias débiles que recorrerán la provincia de norte a sur con vientos de moderados a fuertes y temperaturas de nuevo en descenso. Un descenso que será más notable el miércoles y que ayudará a que las precipitaciones puedan ser en forma de nieve en algunas zonas de la provincia.

Los modelos dibujaban en la tarde del domingo esta posibilidad incluso en Sierra y Pedroches. Será en las zonas altas de la Subbética cordobesa donde la nieve pueda tener más presencia y incluso aguanieve en muchas localidades del sur de la provincia situadas por encima de los 700 metros. El frente del miércoles ganará algo de fuerza al llegar a las montañas del sur de la provincia que actuarán de muro de contención. Allí se esperan los mayores valores de precipitación y de nevadas. Las mínimas este día se registrarán al final de la jornada una vez que los cielos queden limpios tras el paso del frente. Se esperan heladas en Sierra y Pedroches.

El jueves no se esperan lluvias pero sí será el día más frío de la semana. Los amaneceres serán heladores en muchos puntos de la provincia. La lluvia, de nuevo débil, regresaría en la jornada del viernes, donde se iniciará un progresivo ascenso de las temperaturas mínimas y máximas.

Toda la información del Colectivo Meteofreak en Twitter y en Facebook.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!