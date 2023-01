Llega el frío a Córdoba

Con el fin de semana se inicia un cambio de patrón atmosférico que traerá a la provincia temperaturas más acordes con las fechas en las que nos encontramos. A partir del domingo, llega hasta nuestro territorio parte de una masa de aire marítimo polar que, en la zona norte del país, será bastante más efectiva en cuanto a precipitaciones. Vientos del noroeste de latitudes más altas que sustituirán a los más cálidos y húmedos que hemos registrado las pasadas semanas y que han propiciado máximas y mínimas por encima de lo habitual en todos los observatorios provinciales.

El viernes y sábado aún no notaremos los cambios más importantes de este episodio de frío que no será nada extraordinario en la provincia de Córdoba. Hará más frío durante la noche y el amanecer pero no se esperan registros fríos que hagan peligrar ninguna efeméride. La tónica para este viernes y sábado será de ligeros cambios. Las mínimas serán algo más bajas en Sierra y Pedroches y en las depresiones de los valles provinciales. Al norte provincial serán posibles heladas muy débiles el sábado. En Campiña y Valle del Guadalquivir las mínimas serán inferiores a cinco grados pudiendo descender hasta los dos grados en Alto Guadalquivir. Las brumas o bancos de niebla serán posibles en los valles de la provincia. Conforme avance la jornada, tanto viernes y sábado, la temperatura irá ganando terreno hasta máximas cercanas a los 15 grados.

Los cambios más significativos llegarán el domingo. Sobre todo en la segunda mitad de la jornada. Lo más significativo de este cambio será el viento que irá ganando fuerza conforme avance el día. Viento del noroeste más frío que hará aumentar notablemente la sensación de frío en toda la provincia. Durante la madrugada del lunes la masa de aire frío estará ya sobre la vertical del norte de la provincia. Temperaturas de casi -1 ºC a 1.500 metros de altura que ayudarán a que se registren las mínimas más bajas de este episodio. Únicamente el viento o los restos de la nubosidad que quede del paso de un frente muy débil y que en la tarde/noche del domingo deje precipitaciones débiles, impedirán que los registros se acerquen a los dos grados bajo cero en el norte de la provincia y cercanos a la helada en muchos puntos del resto de la provincia.

Lluvias escasas. Las que se registren el domingo tarde y noche. Un aperitivo invernal a la espera de confirmar otro segundo que aún está por definir y si será más frío, húmedo y más extenso en el tiempo, o por el contrario, la dinámica nos devuelva la dorsal anticiclónica y el regreso de un tiempo que no toca en el mes de enero. Lo contaremos el lunes.

