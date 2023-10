Verano eterno en Córdoba: el comienzo de octubre más cálido dejará máximas de hasta 37 grados o más

Los 36 grados del dos de octubre de 2004 han quedado pulverizados en la jornada de este domingo en el observatorio de la AEMet en la capital. Los 36.8 ºC registrados suponen una nueva máxima absoluta en este observatorio para un mes de octubre desde que en 1959 se recogen datos. Montoro marcó la máxima nacional de toda España, al irse a 38,2 ºC y dar el récord de octubre en el país. Y es que lejos de contemplar temperaturas más acordes con la fecha, los modelos meteorológicos son unánimes a corto y medio plazo. Hay calor para rato.

La semana será veraniega y anormalmente cálida para octubre. Y no solo por los nuevos posibles record que puedan darse, sino por la insistencia durante varias jornadas con registros superiores a 36 grados o incluso más de 37 grados en el valle del Guadalquivir en la jornada del martes. Este verano eterno que comenzó en la primavera de abril donde se activó por primera vez un aviso amarillo por calor y en el que la ciudad observó 38.8 ºC de máxima, la más alta a nivel nacional desde que hay datos, tendrá continuidad y persistencia durante los próximos días. Los mapas dibujan una situación típica de verano. Sin duda, de haberse dado en julio o agosto, estaríamos hablando de valores superiores a los 45 grados. La menor insolación de la fecha nos está salvando de 40 grados en pleno mes de octubre.

Precisamente la menor insolación hará, que al menos, las mínimas desciendan y no sean tan sofocantes como en plena canícula. Aún así, la isla de calor de la capital se hará notar con notables diferencias entre los registros que se observan en aeropuerto o en otras estaciones cercanas.

Nada de lluvias y cielos limpios con algo de nubosidad de tipo alto y posibilidad de nubosidad de evolución en el noreste de la provincia en la jornada del miércoles. Tanto en Sierra y Pedroches como en Subbética cordobesa, las temperaturas estarán en torno a los 34 grados durante toda la semana. Las mínimas más bajas se darán de nuevo en la depresión del Guadiato con valores en torno a los 15 grados.

Toda la información del Colectivo Meteofreak en Twitter y en Facebook.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!