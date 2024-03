Las hermandades de Sangre y Agonía no reflejan daños tras la lluvia del Martes Santo

Se repiten las imágenes con sólo dos días de diferencia. La lluvia es la protagonista de la Semana Santa de 2024 en Córdoba. Una realidad muy perceptible el Martes Santo, cuando dos hermandades sufrieron las inclemencias meteorológicas en las calles de la ciudad. Fueron las corporaciones de la Sangre -o el Císter- y de la Agonía, afectadas durante partes de sus recorridos por las precipitaciones. El apunte positivo después de este hecho es que ninguna reseñó desperfectos.

A la corporación de Capuchinos le abordó el agua en distintos puntos de su tránsito en la capital. La lluvia fue intensa sobre todo en el camino de regreso a su templo, entre las calles Diario de Córdoba y Carbonell y Morand. En este caso no sólo preocupaba la conservación de sus titulares sino dos joyas de su patrimonio. Mucha atención había en torno al dorado del paso de misterio, ejecutado por Rafael Barón de varias fases con la técnica del pan de oro.

Dicho trabajo es muy delicado y cualquier roce podía suponer deslizamientos. Acerca de este asunto, el hermano mayor de la Sangre, Manuel López, aseguró que “no se observan daños”. En términos generales señaló a El Cirineo -y esto es, a Cordópolis- que “afortunadamente” no hay que lamentar daños. También se miraba al manto bajo diseño de fray Ricardo de Córdoba de Nuestra Señora Reina de los Ángeles, uno de los más valiosos y reconocibles de la ciudad. Éste no sufrió al ser cubierto en lo peor.

En cuanto a la hermandad de la Agonía, Manuel Cuenca, precisó que “todavía no se ha valorado en profundidad”. No obstante, en un primer análisis la corporación no encontró síntomas de deterioro en su patrimonio. Sí es cierto que durante su salida procesional se extendió la idea de que el palio de Nuestra Señora de la Salud perdió un candelabro. Al respecto, el presidente de la gestora de la corporación de El Naranjo aclaró que “lo que se cayó fue una tapa” guardabrisas de una tulipa.