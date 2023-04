DutyGameplays: “La gente no se puede imaginar lo que es trabajar en las redes sociales”

Un auténtico referente en la plataforma y que no ha dado de lado a Córdoba. YouTube, Twitch o TikTok son algunas de las redes sociales que están dando de qué hablar en los últimos tiempos y donde varios creadores de contenido se están ganando la vida a través de videos cortos o largos, creándose su audiencia y convirtiéndose en auténticos influencers. Dentro de este apartado, el territorio cordobés no se queda al margen y está representado en la élite. Esta vez, Hugo Rodríguez, más conocido como DutyGameplays en YouTube, es un youtuber con más de 2,5 millones de suscriptores. Esta es una gran masa social para un profesional que lleva más de diez años labrándose su futuro en dicha plataforma. Por ello, el influencer califa ha atenido a CORDÓPOLIS y ha repasado su trayectoria, así como ha valorado su posible futuro y el de sus compañeros en una profesión que puede saturar gracias a la sobreinformación.

PREGUNTA. Pues Duty, viendo lo que tienes aquí montado en tu pequeño santuario, la verdad que haber llegado hasta aquí ha tenido que ser muy duro.

RESPUESTA. Pues sí, la verdad es que así han sido muchas horas y muchos días aquí trabajando hasta tantas de la mañana, horas sin dormir, peleándome con mi madre que me decía que qué estaba haciendo con el ordenador no sé cuanto. Pues la verdad es que ha sido es muy complicado. O sea, la gente se cree que esto es llegar de la noche a la mañana y estás ya y estás ya en la cima o algo de eso. Esto que es muy complicado.

P. Has comentado antes que llevas diez años en este mundo. ¿Cómo empezaste?

R. Pues empecé porque por mi cuñado que empezó a decirme, a él le gustaba mucho el juego, el Call of Duty y así de broma empezó a decirme: “¿por qué no te haces un canal y subimos las jugada?” Y empezamos con la broma hasta que al final me creé el canal de YouTube y de lujo la verdad. Empecé a subir Call of Duty y luego ya poco a poco fui creciendo porque a mí me gustó. Empecé a subir GTA y al final me di cuenta que podía vivir de esto.

P. ¿Cuándo te diste cuenta de que podías vivir de esto?

R. Cuando tenía a lo mejor 300.000 suscriptores o algo de eso, más o menos. Ya empecé a ver ingresos más grandes y entonces pues no era igual. Ya no estabas trabajando por hobby, sino que ya empezó a hacerse más como un trabajo.

P. Porque cuando empezaste nunca pensaste que ibas a vivir de ello.

R. Claro, yo no me lo imaginaba, pero vamos ni de lejos, yo simplemente pues como te digo, empecé como si fuera un hobby y ahí subiendo vídeos, subiendo vídeos, subiendo vídeos. Lo que pasa es que he sido también muy constante y he trabajado mucho, muy duro y por eso he podido llegar hasta donde he llegado.

P. Como has dicho en el video, uno de los momentos que más te ha marcado ha sido el E3, la mayor conferencia de videojuegos del mundo.

R. Fue increíble. No hay palabras para describirlo. O sea nosotros estamos acostumbrados aquí en España a eventos de videojuegos y bueno, son eventos bueno, pero lo de allí es que es una barbaridad. Allí estaban todos los grandes de todo. Por ejemplo, estaba en la presentación del FIFA y estaba allí Mourinho. Era increíble. Lo que más me impactó fue el dinero, la cantidad de dinero que movía el mundo del gaming porque hace unos años era impensable.

P. Y es que has vivido toda la evolución de este mundo después de empezar hace diez años.

R. Yo lo he vivido todo desde que empezó, con el boom hasta los momentos de ahora. La verdad es que he vivido todo este momento.

P. ¿Cómo ha sido la evolución de este sector? Porque empezó un poco al margen de la sociedad y ahora no se vislumbra a una sociedad sin este mundillo.

R. Claro porque las empresas se empezaron a dar cuenta de que los nenes pasaban muchas horas delante del ordenador viendo a los streamers y a sus jugadores favoritos. Entonces, claro, pues empezaron a meter mano aquí. Ya sabes, donde hay dinero las empresas siempre vienen. Empezaron a invertir, empezaron a salir más empresas y todo el sector comenzó a crecer un montón y hasta día de hoy, que sigue yendo para arriba.

P. Es duro llegar hasta arriba, pero lo difícil es mantenerte. ¿Cómo lo lograste?

R. El esfuerzo de diario es muy complicado. Es muy complicado porque este es un mundo que va muy rápido. Este es un mundo que agobia bastante porque tienes que estar todo el día pendiente de todo lo nuevo que sale, de ser el mejor, porque cuando estás durmiendo hay millones de personas que están trabajando para ser mejor que tú. Entonces tienes que estar todos los días y este es el principal problema que tiene este trabajo, que la gente se cree que esto es llegar ahí y subir un vídeo delante de una cámara, pero esto tiene horas y horas y horas de trabajo detrás. Esto es muy complicado porque son muchas cosas, tienes que estar pendiente de todo y de todo lo nuevo que sale. Y, como te digo, el mundo ahora mismo va a una velocidad increíble con todo el tema de las inteligencias artificiales y todas las cosas que están saliendo. Es que ya hay gente que tiene canales automatizados y ellos no hacen absolutamente nada. Por otro lado, el proceso que tiene crear un vídeo es muy largo y muy complicado porque tienes que buscarte un guion, tienes que buscarte las noticias, tienes que crear el guion, tienes que comentar el vídeo... Yo por ejemplo no tengo a nadie que me haga nada porque me gusta a mí hacérmelo todo como las miniaturas o la edición y es complicado. Como te digo, llega una persona ahora mismo, hace un montón de canales que te hacen vídeos automatizados y se crean en un momento con la inteligencia artificial, un montón de vídeos, los lanzan y ya tienen contenido para un mes. A lo mejor a mí me cuesta un día entero crear un vídeo y ellos han creado treinta.

P. Otro problema que me has comentado antes de la entrevista es el algoritmo de YouTube.

R. Es que el problema es que dependemos de un algoritmo. Dependemos de eso exclusivamente. YouTube está siempre tocándonos el algoritmo y básicamente lo hace porque tiene competencia con otras empresas. Por ejemplo, salió TikTok y ellos quieren siempre ser mejor que TikTok. TikTok ha pegado un pelotazo increíble. Entonces quiere ser igual que ellos y empezaron a tocar el algoritmo. Esto ha fastidiado a muchos creadores de contenido y ahí estamos luchando cada día porque se nos ha complicado la cosa bastante.

P. ¿Volverá a cambiar en un espacio breve de tiempo?

R. Esto puede cambiar en cualquier día. Lo que sí es que tengo malas esperanzas porque, por lo que yo veo, YouTube no cuida al creador. Esto pasa en muchas redes sociales también. Que básicamente lo único que quieren es ser los mejores pero se olvidan muchas veces de los creadores. Eso es algo que yo llevo viviendo desde que empecé en YouTube. Hay mucha gente que en un principio se fue a Twitch porque también pegó un pelotazo muy grande y la gente cobraba ahí muchísimo dinero. Otros se quedaron pero como te digo es complicado.

P. ¿Crees que puede pasar otra vez que aparezca otra plataforma y apueste por otros creadores?

P. Es que hoy en día puede pasar cualquier cosa. O sea pueden pasar cosas que no lleguemos ni a imaginarnos. Sobre todo por el tema que veo de la inteligencia artificial. Es que ahora he visto una noticia de que están intentando frenar la inteligencia artificial para que no avance a las velocidades que va. Es que es increíble y esto es lo que viene. A ver es verdad que hay cosas que son muy buenas como por ejemplo lo de que te grabas con un micrófono en medio de la calle, con un montón de ruido, con un montón de eco y todo muy mal, y pasas el sonido a un programa y te deja el mismo sonido que en un estudio. Es que es increíble porque yo llevo años, o sea años, no te puedes ni imaginar el tiempo que yo llevo, buscando la manera perfecta para que los micrófonos suenen perfectos en el estudio y ahora llega un programa y te lo arregla al instante. Pues eso es lo que vamos a tener a partir de ahora, yo creo. Hay que aprovecharlo y a ver hasta dónde vamos a llegar con esto.

P. Hay muchos creadores de contenido cordobeses que decidieron partir de la ciudad para irse a Madrid, Barcelona o incluso Andorra. De hecho, sorprende que sigas teniendo aquí la residencia. ¿Por qué?

R. Hombre, aquí se vive muy bien (risas). Yo he estado viviendo en otros sitios por ahí en el norte y que no, que no me voy ya. Tengo que estar muriéndome de hambre para tener que irme a trabajar o como he tenido que hacer otras veces. Pero si yo ahora mismo puedo, aunque viva peor, prefiero vivir aquí.

P. ¿Has tenido experiencia en otros sitios?

R. Sí. Yo antes vivía en el País Vasco. Bueno estuve unos años trabajando y es que como aquí en ningún sitio, vamos. Y además que tengo aquí a toda mi familia.

P. ¿Cómo te ves en un futuro a corto plazo?

R. A corto plazo pues la verdad que está la cosa complicada. Que se mantenga por lo menos la cosa. Que se mantenga y que vayamos tirando y a ver porque tenía muchos planes, teníamos muchos proyectos muy grandes. Ahora justo aquí abajo tengo un local que es inmenso, como mi casa de grande que lo tenía preparado para montar el estudio más grande y poder hacer otro tipo de vídeos, pero como está ahora mismo la cosa veremos a ver cómo vamos a acabar.

P. Imagino que, mirando al futuro, estarás esperando la salida del GTA VI para relanzar un poco el canal.

R. Yo creo que ese puede ser un punto de inflexión porque, como te digo, yo empecé subiendo Call of Duty pero mi canal cuando subió realmente fue con GTA V. A partir de ahí pues el canal pegó pepinazo bastante grande y yo creo que te GTA VI puede ser una cosa que pegue también un subidón muy grande porque con el Fortnite, que es lo que subo ahora mismo, la gente ya está un poquito cansada. Llevo ya cuatro o cinco años con el Fortnite y tengo, como digo, muchos seguidores de GTA, que seguramente si sale el juego los voy a recuperar.

P. Entonces, así van a ser tus próximos cinco años.

R. A mí me gustaría realmente no tener que depender de esto, pero como te he dicho es por el tema de YouTube, porque yo anteriormente subía otras cosas. Yo anteriormente hacía vídeos de tecnología, vídeos de teléfonos móviles, de accesorios gaming. Yo soy embajador de la marca Razer y me mandan muchas cosas para que las pruebe y a mí eso me encanta. La tecnología me flipa. De hecho, yo me crearía otro canal de tecnología, lo que pasa es que no tengo tiempo.

P. ¿Cuántas ahora puedes pasar en tu estudio?

R. Depende del día pero vamos, entre unas diez o doce horas seguro que me tiro aquí. Es que lo vas sumando porque claro como estoy en mi casa, vienes para acá, para allá, voy a hacer un vídeo y ahora te tiras aquí tres horas. Ahora te vas. Meriendas y ahora vienes otra vez. Cuando te das cuenta pues has pasado todo el día aquí. Hombre, procuro siempre salir un poquito a andar y demás, porque sino es que no desconectas y a mi me gusta desconectar. También te digo que yo tengo clarísimo que yo podría haber tenido muchos más seguidores. Muchísimos. Yo podía haber crecido mucho más. Yo he sacrificado eso para tener vida. Para poder irme con mi mujer e irnos a dar un paseo o irnos a donde nos dé la gana, al cine o a donde sea y aun así acabas con ansiedad. Es que la gente no se puede imaginar lo que es trabajar en las redes sociales. Es que esto es una un bombardeo de información, todos los días son cosas nuevas. Bueno, yo te pongo aquí a lo mejor como hago un vídeo y yo voy con las tres pantallas a la vez. En una tengo las noticias, en otra tengo el guion, en otra tengo otras noticias de otro lado, en otra tengo otra cosa. En la otra redes sociales para mirar también más novedades. Y voy preparando el guion como esta mañana que he estado haciendo de Fortnite y es una barbaridad. Ahora voy más rápido porque ya llevo muchos años, pero antes era horas y horas. Yo te edito un vídeo de once minutos y a lo mejor tardo dos o tres horas. También me paro a hacerlo porque yo soy muy perfeccionista. De hecho yo te puedo decir que me he tirado varios meses para hacer un video. Vídeos que son más complicados, como por ejemplo, esto, esto de aquí atrás que estás viendo, esto es parte de una colaboración con con LG. Yo fui el primero en España en tener la LGC1. Cuando me la mandaron, entonces aquí tenía otra decoración diferente y cambié todo esto, lo puse todo adecuado, todas esas cosas te cuestan mucho porque es buscar los muebles en internet, tienes que configurarlo... A mí también es que me encanta. Todo esto lo he hecho yo. También tenía montado un simulador de carrera que era increíble. Eso lo tengo en un vídeo.

P. ¿Cuántos años más esperas estar en este mundillo?

R. Hombre yo espero estar bastantes años más. Y si yo ya no puedo estar porque ya sea muy mayor o lo que sea pues poner a alguien que trabaje por mí o algo de eso. Eso sí lo tengo pensado porque no quiero desaprovechar esto. Y si por lo que sea, como te digo, sale ahora el GTA VI y empieza esto a pegar otro pelotazo pues me gustaría aprovecharlo. Es que estamos hablando de estas cosas como si fuera normal que saliese un juego, pero es que no es un solo juego. No puedes imaginar el dinero que mueve un juego nuevo. Es que si yo te digo de cifras que yo he llegado a ganar en un día es que flipas. Lo que pasa es que claro, eso no se mantiene siempre pero que es una barbaridad, que la gente no se lo cree. Ahora nos estamos acostumbrado, pero antes la gente se quedaba flipada. El ejemplo más grande ha sido con el Fortnite. El Fortnite pegó un pelotazo y esto ha hecho que la gente pueda llegar a ganar 100.000 o 150.000 euros en un día. Es decir, ha habido gente que se ha hecho rica. En uno o dos años que es lo que ha durado el bombazo pues se han hecho ricas.