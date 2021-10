El carrusel de CORDÓPOLIS (30-31 de octubre)

12:29 h

Una racha positiva que vuelve a estar a prueba. A pesar de todos los récords positivos que está logrando, el Córdoba aún no ha conseguido completar el objetivo primordial que debe alcanzar cuando finalice la presente temporada. La entidad blanquiverde tiene la meta puesta en afianzarse en el liderato del Grupo IV de Segunda RFEF que le permita, una vez terminada la actual campaña regular, ascender a la Primera RFEF -tercera categoría del fútbol nacional-. Para ello, el cuadro dirigido por Germán Crespo quiere seguir invicto en la presente división y deberá vencer una nueva jornada liguera, esta vez, en Lepe. Los blanquiverdes viajarán este sábado al Ciudad de Lepe para enfrentarse a un San Roque cuya irregularidad no le ha permitido pelear por el play off sino que está luchando por acrecentar su ventaja con los puestos de descenso.