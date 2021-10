El carrusel de CORDÓPOLIS (23-24 de octubre)

16:09 h

Paso adelante en Europa. El Museo de la Almendra Francisco Morales ha logrado la clasificación para la siguiente ronda de la Copa continental femenina tras finalizar su sector inicial con un balance de tres victorias y una derrota. De esta forma, el equipo prieguense acaba entre los dos primeros de la liguilla y estará en el bombo de la próxima eliminatoria. El jueves comenzó el camino europeo del representativo de la Subbética con un triunfo sobre el Malonne de Bélgica por 3-1. Los dos puntos de Marija Galonja sobre Koszulap y Mikhailova, además del aportado por Eva Brito bastaron para hacerse con un choque que alimentaba las opciones de pasar. Por su parte, Lucía López puso resistencia ante Duvivier en un partido en el que cayó por 3-1.

El mismo resultado se dio en el compromiso matinal del viernes ante el Santa Eularia. La diferencia es que se tuvo que reponer de la derrota en el primer punto del duelo entre Galonja y Rianizova, que finalizó con victoria de la jugadora del equipo balear por 1-3. Después, Brito igualó en su partido ante Natalia Miramontes y el encuentro de Lucía López no se llevó a cabo porque Muñoz estaba lesionada. Con ese escenario, Galonja tenía la posibilidad de resolver y no lo dejó pasar.

Con dos triunfo en la mochila, el partido ante el Quatro Mori no era tan trascendental para el Museo de la Almendra Francisco Morales. Aunque es cierto que llegó a ser angustioso. El equipo italiano ganó por 3-2, en un compromiso en el que destacó el triunfo parcial de la canterana Lucía López ante Ferciug, que dio opciones hasta el último punto de haber certificado el pase a la siguiente fase. Pero no fue así y se tuvo que esperar a la jornada de este sábado. El choque ante el anfitrión generaba una presión mayor para los dos contendientes. No obstante, lo cierto es que las prieguenses supieron gestionar mejor ese estado de nervios. Pavlovic se impuso a Brito en el primero de los encuentros, pero después Galonja y López consiguieron los tres puntos de la victoria, los cuales mantienen con vida en la competición continental al Priego Mujer y Progreso.