Germán Crespo: "Su expulsión nos facilita el trabajo"

Una nueva victoria que le afianza aún más en el liderato del Grupo IV de Segunda RFEF. El Córdoba sigue demostrando que tiene una capacidad enorme para pelear por los puestos cabeceros de la tabla clasificatoria y, a pesar de todos los condicionantes externos en forma de contratiempos físicos, ha sabido sufrir y ha conseguido un nuevo triunfo ante un rival que peleará hasta el final por la primera posición. El Antequera desplegó un bonito juego en el césped de El Arcángel ante un buen número de aficionados que se desplazó desde la localidad malagueña para animar al conjunto dirigido por Nacho Pérez. De hecho, el gran papel cosechado por el plantel visitante ha sido reseñado por un Germán Crespo que, tras pasar por la sala de prensa una vez conseguido el triunfo, ha admitido que la expulsión les ha "facilitado el trabajo".

Por un lado, el técnico nazarí ha valorado el encuentro que han realizado sus chicos, aunque los contratiempos físicos han sido un hándicap claro a la hora de conseguir los tres puntos. "El equipo ha salido con la contundencia de partidos anteriores, pero nos ha faltado adelantarnos en esos primeros minutos. Al final, las lesiones te trastocan el equipo. Jugar con José Ruiz a pierna cambiada, que ha dado el centro del primer gol, pero no es lo ideal. En la segunda parte habíamos hablado de que nos tenía que durar el balón y buscar superioridad por banda. Ellos tenían dos laterales muy rápidos y han hecho muy bien las ayudas. Por las ocasiones teníamos que haber sentenciado antes el partido. Cuando ellos se han quedado con uno menos, nos ha facilitado el trabajo", apunta un Crespo que añade que las lesiones producidas ante el Antequera pueden ser a medio plazo. "Habrá que esperar las pruebas, pero se ve mal. Meléndez se ha dolido la rodilla y ha sentido un crujido. Bernal parece que ha sentido un pinchazo y ha salido cojeando del partido, por lo que también puede tener algo".

Mientras tanto, el desarrollo ofensivo del Córdoba hace que sus rivales echen el freno de tal modo que cambien su apariencia, como ha realizado el Antequera en El Arcángel. "En frente teníamos un rival que hemos conseguido que no desplegase su juego. Ha sido un partido competitivo y se iba a definir por cualquier detalle. Hemos tenido la fortuna de que nos hemos adelantado en el final de la primera parte", apunta un Germán Crespo que afirma que tiene "tranquilidad", aunque su equipo debe "aprovechar la dinámica" a pesar de la "mala suerte" con las lesiones. Por otro lado, el entrenador califal ha cambiado su estrategia en busca de más acercamientos ofensivos y lo ha conseguido. "Los dos puntas te dan una cosa y te quitan otra. Habíamos trabajado para desplegar este juego, pero eso te quita que los dos delanteros tengan que hacer un trabajo defensivo importante. Esto tiene el cambiar el sistema porque nos ha costado la posesión, pero hemos ganado en ocasiones".

Entretanto, la figura que sobresalió, merced a la lesión inoportuna de Álex Bernal, es Christian Delgado. "Cuando lo meto en convocatoria y en Torremolinos es porque da mucha confianza. Es un jugador que no le pesa y no se esconde a la hora de tener el balón. Tiene esa pizca de agresividad y es un jugador a tener muy en cuenta. Hoy he contado con Javi, pero es una duda que tenía para darle descanso también a Álex Bernal. Si está ahí es porque se lo ha ganado", asevera un Germán Crespo que admite que habrá que hacer algún que otro reajuste para la próxima eliminatoria en tierras gaditanas. "Ekaitz entró en convocatoria, pero no queríamos arriesgar. El jugador que tenga minutos en Xerez es porque estará al 100%. Ahora viene un calendario con rivales de arriba y donde nos jugamos mucho, por lo que tenemos que tener tranquilidad", culmina.