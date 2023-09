Montse Tomé: “Es precioso ver Córdoba volcada con la selección española”

Un día perfecto de fútbol en Córdoba, que ha podido disfrutar de un encuentro muy sólido de la selección española absoluta, que ha brindado un triunfo por 5-0 ante Suiza en un encuentro con récord histórico de espectadores. Es por ello que la seleccionadora Montse Tomé, que se ha estrenado en el banquillo con dos victorias consecutivas, siendo ésta la primera en territorio nacional tras la conquista del Mundial, ha indicado que “es bonito poder disfrutar de nuestra profesión, de su esencia, que es lo que hemos podido ver en estos dos partidos”, resaltando el “ambiente precioso” de El Arcángel, puesto que resulta muy significativo “ver a la ciudad de Córdoba volcada con la selección, igual que todos los españoles y españolas que han venido aquí a Córdoba a ver a nuestras jugadoras”.

El Arcángel bate el récord histórico de aficionados en un partido de la selección femenina

Sobre su puesto al frente del combinado español, Tomé afirma que “siempre” ha tenido “confianza, la he recibido también siempre de ellas”, puntualizando a su vez que “en el fútbol y en la competición de alto nivel, ganar te da algo diferente”, por lo que “estamos felices, hemos conseguido sobreponernos a muchas cosas y ahora estamos en momento de disfrutar de la victoria”.

Al analizar el partido en sí, la seleccionadora ha expuesto que “en la primera parte tratamos de imponer intensidad, empezar fuerte”, pero “Suiza estaba fresca y nos aguantaba mejor, tuvimos ocasiones pero no pudimos aumentar la ventaja”, al tiempo que “en la segunda mejoramos las circulaciones, todo lo ejecutamos con más calidad y efectividad”, además de valorar “la actitud de todas de las que han jugado como las que no, por la profesionalidad que han demostrado estos días. El cuerpo técnico se siente muy orgulloso”.

Sea como sea, se queda como lado positivo con “haber superado los problemas, haber conseguido pensar en fútbol, cambiar el foco” y valora “el trabajo de mi staff, que ha permanecido fuerte, me ha ayudado y ha sido un equipo solidario”. En lo que respecta a su relación con la plantilla, indica que al principio se ha hablado “un poco de todo”, pues ha tratado de “estar cerca de ellas, acompañarlas en el sentir que tenían, y a medida que hemos podido entrenar y llevar a cabo lo que teníamos preparado, hemos disfrutado de la profesión. Les dimos confianza y el resultado es el gran juego que son capaces de hacer”.

El partido en El Arcángel ha sido también histórico al ser el primero que se retransmite para personas ciegas, sobre lo que Tomé ha reiterado que “el fútbol es un deporte inclusivo, todas las personas tienen cabida. Me alegro que este proyecto esté en marcha y en cuanto al nombre de selección española, también me alegro que no haya distinción de género y que todo sea igualitario”.

Finalmente, sobre el récord de espectadores ha admitido que se comentaba en la selección “qué numero de espectadores podía haber, para nosotras es un orgullo ver las gradas llenas animando a las jugadoras, viendo el fútbol que hacen. Se lo merecen. Que en los estadios de fútbol femenino haya cada vez más espectadores es súper positivo. Hoy era el día que estrenaban la estrella en España y estamos felices de que haya podido ser ante tanto público”, antes de apostillar declarando que “seguramente más adelante en un futuro me daré cuenta de que esto ha servido para mucho, soy alguien que persiste, que confía en el trabajo, que trata de mirar hacia adelante ante una situación adversa”.