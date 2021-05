Paso a paso: Wifi brilla en el Córdoba Femenino

Posterior al asunto de Al-Ghandour en el Mundial de Corea y Japón, al atentado de las Torres Gemelas y al cambio de siglo. Todos esos acontecimientos -unos con más importancia general que otros- precedieron al nacimiento de una estrella en ciernes en el Córdoba Femenino. No es otra que Lucía Moral Wifi, actualmente máxima goleadora del cuadro blanquiverde en esta temporada con siete dianas. Sólo tiene 17 años, aunque su talento sobre el césped ha ido derribando puertas por ella hasta ser indiscutible, si no en los onces titulares, en los planes a largo plazo de la entidad cordobesista para la joven perla cordobesa.

A pesar de su insultante juventud, esta es la tercera temporada en la que Wifi disputa un partido con el primer plantel del Córdoba Femenino. Su debut llegó en el primer año de la sección en la campaña 2018-19, cuando el ascenso para la escuadra califa era prácticamente realidad. Era un encuentro en la Ciudad Deportiva Rafael Gómez contra el EF Peña El Valle, que en aquel momento era un rival inferior en comparación con el local. En dicho encuentro, Antonio Serrano Chico puso en liza a una chica nacida en 2004 y con 15 años recién cumplidos pero con un futuro prometedor. Lucía Moral Wifi fue titular en aquel partido; además, lo hizo con gol, puesto que fue partícipe de la goleada de su equipo ante el cuadro extremeño. Ella hizo el cuarto, precedido por las dianas de Encarni y de Pinilla -esta por partida doble- y precediendo al broche de Elena Fuentes.

En la pasada temporada, de la mano de Manu Agudo, no tuvo demasiada participación en el primer equipo, aunque desde el club no tomaron demasiada prisa a la hora de dar pasos respecto a su desarrollo como futbolista. En la 2020-21 se quiso ir con la misma tendencia. Aun así, las lesiones -sin gravedad ninguna de ellas- no dejaron ver el crecimiento de la jugadora cordobesa, aunque le dio tiempo a jugar nueve partidos en la primera fase -siete en el once inicial- y a anotar un tanto. Fue el del triunfo a domicilio en el feudo del Cáceres, que sí entró finalmente en la fase de ascenso a Liga Iberdrola.

Su progresión estaba estancada, aunque no había que tener demasiada prisa en relación a su rendimiento. Su momento de explosión llegó y no por arte de magia. Hubo punto de inflexión. La jugadora se encontraba en baja forma anímica después de sus presencias guadianescas tanto en la primera fase como en la segunda. Pero hubo una llamada que lo cambió todo. La selección española sub19 llamó a filas a Wifi para una concentración de jornadas de entrenamiento en Alfaz del Pi (Alicante). El subidón de moral para Lucía Moral fue palpable y sólo tuvo que evidenciarse en su primera titularidad tras aquella convocatoria a principios de abril. Fue suplente en el justamente posterior encuentro en Aldaia, aunque disputó 70 minutos en el 0-0 de su equipo en Valencia. Precisamente de la Comunidad Valenciana vino su primer gran encuentro.

El Córdoba Femenino recibía al Levante B, su principal rival en la fase de permanencia, y Roberto Ramírez alineó a Wifi como titular. Y la cordobesa no defraudó. Abrió el marcador en el minuto 11 de partido y más tarde, dentro del recital blanquiverde, puso el 3-0 tras el gol de Yanire de penalti para certificar el triunfo en el mejor partido de la temporada (3-1). La evolución de la futbolista marcó que ese fue su momento de despegue absoluto, aunque sólo fue el comienzo. Tras el borrón a domicilio ante el Femarguín (4-0), regresaba de nuevo a casa el cuadro califa, que replicó su brillante rendimiento ante otro filial valenciano.

La punta de velocidad, el instinto goleador y su hambre de crecer fueron claramente favorables para la perla cordobesa, que anotó un póker ante el Valencia Féminas B (5-2). Se convirtió así en la primera jugadora del Córdoba Femenino en anotar tres goles o más en Reto Iberdrola -y mucho menos-, superando en este caso a Mery Martí -palabras mayores en clave blanquiverde-, cuyo tope era el doblete. Con todo ello y más, Lucía Moral Wifi suma siete goles en la temporada, transformándose, de un plumazo, en la máxima artillera del equipo con tan sólo 17 años y anteponiéndose a delanteras de postín y de más experiencia, tanto nacional como internacional. Además, ha recibido, de nuevo, la llamada de la selección española sub19 para unas jornadas de entrenamiento en la Ciudad del Fútbol de las Rozas, aprovechando así su pico de forma en la temporada. Si bien el talento hay que ir moldeándolo poco a poco, no se puede dar la espalda a su crecimiento como futbolista, que tiene que ser aupado por la mejor de las gestiones para sacarle el mayor de los réditos.