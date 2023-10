La España de Andrés Cuenca, a las puertas de levantar el Torneo 4 Naciones

Siempre es una ilusión tremenda defender la elástica nacional, sea cual sea la categoría en cuestión, pero levantar un trofeo es el sueño de más de un niño cuando comienza a dar patadas a un balón. Esta vez, la selección española sub 18 se desplazó hasta Tenerife para disputar el Torneo 4 Naciones donde se enfrentaba a tres potencias como son Turquía, Rumanía y Portugal. El seleccionador José Lana decidió dar continuidad a Andrés Cuenca, jugador cordobés que se encuentra actualmente en las categorías inferiores del FC Barcelona y que tuvo participación en los tres encuentros, siendo dos titulares, entre el que destaca en el partido definitivo ante el cuadro luso.

Y es que la selección española sub 18 no pudo hacerse con el Torneo 4 Naciones en el Javier Pérez tinerfeño. Tras empatar frente a Turquía (1-1) y vencer a Rumanía (2-1), solo podía permitirse ganar, ya que Portugal venía de ganar los dos encuentros anteriores. A los lusos les servía un empate, por lo que iban a trabajar más la defensa que el ataque. Pronto se le allanaba el camino al conjunto de Filipe Ramos, que se adelantaba en el marcador por mediación de Olivio Tomé. El once entraba desde atrás con mucha potencia para anotar con un testarazo inapelable desde el segundo palo ante el que nada podía hacer Raúl Jiménez.

Aun así, el equipo de José Lana, con Andrés Cuenca en el eje de la zaga, no se rindió y buscaba ese tanto que les metiera en el partido, pero se les resistía una y otra vez. A la media hora de partido, Óscar Mesa peleaba un balón escorado pero muy cerca de la meta rival y conseguía meter la punta de la bota para intentar pillar despistado a Moreira, pero el guardameta se acababa encontrando el balón. La segunda mitad siguió el mismo guion. España se echaba arriba y Portugal esperaba su oportunidad, pero a ninguno de los dos pudo materializar sus acercamientos y el marcador ya no se movió. De este modo, Portugal se hace con este espectacular Torneo 4 Naciones que se ha podido vivir estos días en Tenerife.