El cordobés Quini, campeón de la Conference League

Una competición europea es de los objetivos que tienen en mente todos los futbolistas, sea cual sea. Sí es verdad que lo máximo a lo que puede aspirar un profesional es a levantar el trofeo de la Champions League en cuanto a clubes se refiere, pero para un jugador modesto, que ha tenido que trabajar muchísimo a lo largo de su carrera para poder optar a un título internacional, cualquier hito del estilo es digno de celebrar. De hecho, ya lo es llegar a la final, como lo ha conseguido Quini, cordobés natural de Bujalance que ha estado presente en la expedición del Olympiacos que ha disputado -y ganado- la final de la Conference League ante la Fiorentina.

Es conocida como la tercera máxima categoría del fútbol europeo, pero eso no quiere decir que no sea importante, ni mucho menos. Era una oportunidad para ambos equipos, sobre todo para la Fiorentina que podría dejar un claro mensaje al resto de países del continente después de que el Atalanta también consiguiese levantar la Europa League. De hecho, fue el cuadro de Florencia quien lo intentó con más asiduidad, pero el Olympiacos resistió hasta una prórroga donde entró el cordobés Quini. A partir de aquí, los griegos estuvieron más serios en ambas áreas y El Kaabi logró desequilibrar la balanza para que la Conference League no saliese de Atenas.

Y es que Joaquín José Marín, más conocido como Quini, recaló en el Olympiacos griego el pasado verano después de conseguir el ascenso a Primera División con el Granada CF. Anteriormente, el cordobés se debutó en la tercera categoría del fútbol nacional a los 22 años vistiendo la camiseta del Lucena. Su buen rendimiento le hizo que el Real Madrid llamase a su puerta para defender el escudo de su filial, justo antes de pasar página, dos temporadas después, en el Rayo Vallecano, donde debutó en Primera División. A partir de ahí, seis campañas regulares en el club nazarí antes de emprender su aventura en Grecia, curso en el que ha tenido una regularidad óptima que le ha llevado a estar presente en la final de la Conference League.