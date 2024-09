Un club cordobés denuncia una agresión a su entrenador en un torneo de fútbol base

Unos hechos que, sean o no en pretemporada, nunca están justificables. Y es que el Club Juanín y Diego expuso un escrito en sus redes sociales durante el pasado 1 de septiembre donde denunciaban una agresión a su entrenador en un torneo amistoso que organiza el Club Apademar en el Campo de Fútbol de Fátima. Este acto se produjo en el encuentro que disputaron los alevines de este club con el del Atlético Cordobés.

Por un lado, la entidad afectada denunció “enérgicamente” los “lamentables y antideportivos” acontecimientos ocurridos, donde un técnico de otro equipo “agredió físicamente” por la espalda a otro entrenador. “Comportamientos como el del domingo desvirtúan completamente la finalidad del deporte, que no es otro que ser espejo de valores, normas y comportamientos, donde los más jóvenes se vean reflejados y les sirvan en su crecimiento deportivo, pero, sobre todo, personal”, comenzó explicado un Juanín y Diego que también agradeció tanto al Club Apademar como al Colegio de Árbitros y a los aficionados presentes todo el apoyo mostrado.

“Queremos engrandecer y recalcar el comportamiento ejemplar de Dani Llamas, nuestro técnico agredido por la espalda delante de todos los jugadores, aficionados y también de su hijo. Dani ha sabido mantener la mente fría, demostrando una gran inteligencia emocional, gestionando perfectamente sus emociones para llevar a cabo una actitud ejemplar no solo para todos los allí presentes, sino también para el fútbol en general”, refleja en el escrito el Juanín y Diego.

Asimismo y según ha podido saber Cordópolis, la intención es que se interponga una denuncia ante la Policía en las próximas horas o días, aunque, de momento, no se ha dado ese paso.

Y es que estos hechos ocurrieron en un torneo de pretemporada que ya se ha convertido en tradición en el fútbol base. El Club Apademar ha logrado una competición que aglutina a las diferentes categorías inferiores y ha confirmado a Cordópolis estos hechos que denuncia el Juanín y Diego. “Fuimos espectadores de lo sucedido. Este es un torneo donde no es la finalidad y no se justifica ni aunque no sea en pretemporada”, ha culminado.