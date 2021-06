Emilio Fajardo: "Llegué con el objetivo de mantener la categoría y lo logramos"

Fin de un ciclo con sabor más dulce que amargo. A pesar de que cayeron en los cuartos de final de la fase de ascenso a Segunda RFEF, el CD Pozoblanco lo hizo tras retomar su senda y cambiar de entrenador en el mes de noviembre. Emilio Fajardo tomó las riendas y enderezó el rumbo del equipo hasta meterlo en la fase intermedia del campeonato de Tercera División. Tras la no posibilidad de inscripción del Córdoba B en el play off por el descenso del primer equipo, el Pozoblanco entró en las eliminatorias pero cayó a las primeras de cambio contra el Salerm Puente Genil. Tras hacer balance de la temporada y de muchos otros condicionantes, Fajardo dice adiós al club blanquillo, que buscará sustituto antes de la pretemporada.

En su despedida del pasado viernes vía redes sociales, tuvo palabras de agradecimiento para todo el mundo relacionado con el CD Pozoblanco. "Quiero dar las gracias a la directiva por su confianza en mí hasta el día de hoy; a la dirección deportiva por trabajar con el feeling que lo hicimos; a la prensa, por su respeto desde el primer día; a la afición, por la admiración mutua y qué alegría volver a ver rugir el Municipal; a mi cuerpo técnico, por aguantar las exigencias de este pesado; a mi familia, por tantos kilómetros, tanto esfuerzo y tanto apoyo; a mis jugadores, los grandes héroes...Sin ellos hubiera sido imposible: gracias por creer y por crear lo que creamos. Gracias de vuestro míster", rezaba su comunicado.

En declaraciones a Onda Cero Huelva, ahondó en el mérito de su cuerpo técnico, encabezado por el propio Fajardo, para sacar del atolladero del descenso al Pozoblanco, huérfano tras la marcha de Javi Moreno con dirección al SD Ejea de Segunda B. "Esta temporada llegué al Pozoblanco con el claro objetivo de mantener la categoría y al final lo logramos; incluso jugamos el play off de ascenso. Y era un equipo que había sido el último clasificado durante los últimos 15 meses", explicó el ex técnico del Algeciras, que aún busca destino, con el Recreativo de Huelva como principal candidato a hacerse con sus servicios.

Mientras concreta o no su próximo destino, Emilio Fajardo prefiere aguardar para tomar una decisión que será a todas luces meditada tras su buen hacer en Los Pedroches. "Todo eso me ha hecho que se acuerden un poco de mí aunque le he pedido a mi agencia de representación que me dejara tres o cuatro días, al menos hasta el lunes, porque necesitaba desconectar un poco. Sé que mi agencia de representación estará haciendo el trabajo y ya me informarán de las posibles ofertas que pueda tener", señaló el preparador alicantino, en busca de ser el inquilino de una banqueta ambiciosa en el sistema de divisiones de la RFEF.