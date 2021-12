Zafra apuntala la plantilla del Bujalance

Una nueva incorporación navideña llega a Bujalance. Las piezas siguen encajando en el plantel dirigido por Fermín Hidalgo y las últimas bajas anunciadas de Gilabert y Agus ya tienen sus respectivos sustitutos para que, finalmente, la entidad rojilla pueda alcanzar, primeramente, el objetivo de la salvación y, más tarde, puedan soñar con ese ansiado ascenso a la segunda máxima categoría de este deporte a nivel nacional. Aun así, el camino aún es muy largo y el club bujalanceño está preparándose en esta época invernal para que esto pueda llegar a suceder. En primera instancia, las redes oficiales de la escuadra cordobesa anunciaron el regreso de Antoñito, pero, cuatro días más tarde, esta vez es Zafra quien retornará a la portería del Pepe Montalbán.

"Tras abandonar el club a principios de pretemporada por motivos personales y recalar en el Pozoblanco FS, vuelve Javi Zafra a la portería rojilla para estar hasta el final de temporada", así lo ha comunicado el Bujalance mediante un escrito expuesto en sus respectivas redes sociales, anunciado que el jugador conocido como el muro vuelve a la disciplina rojilla con la única intención de que el Pepe Montalbán vuelva a rugir como ya lo está haciendo a lo largo de la presente campaña y que juntos puedan conseguir el objetivo propuesto, que no es otro que consolidarse en el Grupo V de Segunda División B.

En cuanto al apartado de bajas se refiere, el Bujalance solo ha comunicado las dos salidas de Gilabert y Agus. Por su parte, el primero de los dos jugadores citados dejó de vestir la elástica rojilla no por un rendimiento bajo o porque no da el nivel necesario para el club cordobés, sino que, al igual que le pasó a Antoñito el pasado verano, motivos laborales no le permiten estar bajo las órdenes de Fermín Hidalgo. Mientras tanto, el guardameta Agus tampoco se vestirá de corto esta temporada y, al igual que su compañero Gilabert, la causa no es deportiva, ya que el cancerbero sufrió en el pasado una grave lesión y decidió dejar su ficha libre para que otro jugador pueda ayudar al equipo a lo largo de esta temporada.