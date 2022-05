Inter Movistar, otro 'coco' para el Córdoba Patrimonio de la Humanidad

Tras una semana de descanso para el Córdoba Patrimonio de la Humanidad con motivo de la disputa de la fase final de la Copa del Rey, los blanquiverdes vuelven a la competición con la intención de remontar los cuatro puntos de diferencia que les distancian, actualmente, de los puestos de play off. No lo tendrán fácil los pupilos de Josan González, puesto que, con cuatro duelos aún por disputarse, su equipo deberá verse las caras con cuatro de los equipos más importantes de la LNFS: Inter FS, Levante UD, Ribera Navarra y Viña Albali Valdepeñas.

Comenzarán su particular torumalet con el conjunto madrileño, equipo referencia en la historia del fútbol sala nacional e internacional. No en vano, los blanquiverdes aún no han logrado vencer al cuadro madrileño durante su estancia en Primera División. En la temporada de debut en el máximo nivel del fútbol sala, los blanquiverdes acabaron poniendo en apuros a los de Torrejón de Ardoz. Tras comenzar perdiendo, el Córdoba Patrimonio logró recortar distancias y poner el marcador en 2-3 a falta de pocos minutos para el final, aunque el asedio blanquiverde, finalmente, fue en vano y la victoria se quedó en manos del Inter.

La vuelta, ya en el Pabellón Jorge Garbajosa, acabó decantándose claramente para los locales, con un contundente 7-1 que imponía la superioridad del Inter FS en una liga que acabó finalizando en primer lugar, alzándose así como campeón. En la siguiente temporada, protagonizada por la irrupción de la pandemia por la Covid-19, el partido de ida se disputó en el Palacio Municipal de Deportes de Vista Alegre donde los blanquiverdes, pese a ponerse rápidamente por delante en el marcador, acabaron sucumbiendo por 3-7. No correrían mejor suerte en el partido de vuelta, aunque los de Josan González mostrarían una gran versión y pelearían el encuentro hasta el final, poniendo contra las cuerdas a un Inter que se vio obligado a encomendarse a dos tardíos tantos de Cecilio y Éric Martel para acabar venciendo.

Ya en la presente campaña, el cuadro celeste visitó tierras cordobesas el pasado mes de diciembre, con un nuevo resultado favorable para los de Torrejón de Ardoz. El Inter logró una gran renta gracias a unos buenos minutos iniciales, que acabaron por instaurar un contundente 0-3 en el luminoso. El gol de Ricardo fue contestado, posteriormente, por Cecilio, colocando así el 1-4. De esta manera, pese a que Lucas Perin también acabaría viendo puerta en los últimos minutos, los tres puntos acabarían de nuevo volando hacia tierras madrileñas.

Así las cosas, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad se enfrenta ahora al complejo reto de sumar, por primera vez en su historia, ante uno de los conjuntos más importantes del fútbol sala mundial. Inter FS cuenta sus partidos ante los blanquiverdes por victorias, con la dificultad añadida para los de Josan González de disputar el partido en el Jorge Garbajosa. Sin embargo, si algo ha demostrado este equipo es su capacidad para pelear cada partido, por lo que viajarán a Torrejón de Ardoz con la firme intención de sumar y así acercarse, un poco más, a los puestos de play off.