Bebé, Solano y Cecilio vencen con España a Uzbekistán camino del Mundial

Ya no sólo son entrenamientos. Desde el domingo sigue con su preparación también en el plano competitivo. Esto es con la disputa de encuentros amistosos, que esta vez gozan de más importancia al ser pruebas de cara a un Mundial. Lituania alberga desde el 12 de septiembre el campeonato internacional y para encararlo en un estado óptimo no cesa el trabajo por parte de la selección. Y con el combinado nacional hasta tres jugadores de Córdoba pretenden un crecimiento que les asegure acudir al evento. Se trata de Rafael García Bebé, Francisco Javier Solano y Cecilio Morales Chillo, que también participan del estreno en este sentido de España. La tripleta participa, en esta ocasión, de un ajustado triunfo ante Uzbekistán (1-0). Queda tarea por delante.

La selección, dirigida por Fede Vidal -ex del Bujalance-, dio comienzo en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas a su ronda de encuentros previos al Mundial. Su primer test llegó ante un rival de teórica inferioridad, pero que no lo demostró tanto en su presencia en la pista del pabellón de la sede de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Un gol de Raúl Gómez en la primera parte sirvió al menos para cerrar la el duelo con una victoria. Por la mínima, pero España ganó para empezar con buenas sensaciones en este apartado de preparación. Sin embargo, es verdad que el combinado nacional bien pudo ampliar su ventaja en diversas acciones. O no acertaron a hacerlo los futbolistas que gozaron de oportunidades o se toparon con el guardameta uzbeco, Elmurodov.

En cuanto a los cordobeses, ninguno intervino en el quinteto inicial. Pero sí sumaron minutos y dejaron actuaciones positivas. Bebé, Solano y Cecilio aportaron a España, por tanto, para alcanzar el triunfo ante Uzbekistán, una selección a la que se mide de nuevo el equipo liderado por Fede Vidal en apenas unos días. Porque ambos cuadros se enfrentan el jueves en Alhaurín de la Torre, donde continúan los entrenamientos del combinado nacional de cara a un Mundial para el que todavía han de establecerse sus integrantes. No en vano, hasta la fecha están a las órdenes del preparador jerezano un total de 19 jugadores. Se hacen necesarios tres descartes, circunstancia de la que quieren escapar los representantes de la provincia.