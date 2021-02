El Peñíscola, un rival en horas bajas para el Córdoba Patrimonio

El Córdoba Patrimonio quiere dar un golpe encima de la mesa. Alejarse de las llamas del infierno del descenso. A pesar de no haber ganado en todo el 2021, los de Josan González no han perdido la comba respecto a su ineludible meta de salvar la categoría. El hecho de que el resto de los rivales de la zona baja de la clasificación no haya sumado demasiados puntos invita al optimismo en el seno blanquiverde. Eso sí, llega un período de partidos donde el equipo cordobés debe tropezar lo menos posible en aras de la permanencia en la mejor liga del mundo. Y el primer paso llega por derrotar a Peñíscola.

El equipo de Carlos Sánchez, tras un inicio donde plantaron cara a Inter Movistar y FC Barcelona, no ha saboreado demasiado las mieles de la victoria. De hecho, su última suma de tres pertenece a la jornada 7, fechada en el 31 de octubre de 2020, cuando dieron la sorpresa y vencieron a Valdepeñas en el Pabellón Municipal de Peñíscola (3-1). Desde entonces, la escuadra peñiscolana solo ha podido sumar de uno en uno y no siempre lo ha hecho. Catorce encuentros sin conocer la victoria desde finales de octubre, con cuatro empates y nueve derrotas, es el bagaje posterior a su triunfo ante los vinícolas.

Anterior a esa racha negativa de resultados se produjo, precisamente, el duelo ante el Córdoba Patrimonio de la Humanidad en suelo valenciano. Con empate a 3 en el electrónico gracias a los tantos blanquiverdes de Saura, Jesulito y Pablo Del Moral, el pívot internacional español dispuso de una opción a falta de pocos segundos para el final desde la línea de doble penalti. Sin embargo, el murciano falló el intento, para lamento propio y de sus compañeros, conscientes de la importancia de aquellos puntos. A pesar del golpe anímico, Saura siguió marcando goles y, de hecho, es el tercer máximo anotador de la liga con 14 dianas, sólo por detrás de Dani Saldise, de Inter Movistar, y de Tomas Drahovsky, de Santa Coloma, con cinco y tres goles más que él, respectivamente.

Con hombres como David Señoret, máximo goleador y referencia ofensiva, y Paniagua, un ala zurdo eléctrico con 9 tantos en su haber, Peñíscola arribará a Vista Alegre con la imperiosa necesidad de no complicarse más la vida de lo que lleva haciendo desde octubre. El equipo valenciano, con 17 puntos sólo supera la zona de descenso en una unidad, pero se encuentra igualado con el play out, ocupado por UMA Antequera, y siguiendo la estela se encuentran el propio Córdoba Patrimonio, con 16, y Ribera Navarra, con 15. A pesar de que los cordobeses aún no han sumado en este 2021, no es mejor situación para el resto de sus contrincantes por la salvación. Antes, debe dejar por el camino o, al menos, dar una gran estocada a Peñíscola.