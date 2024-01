Los cinco deseos del Córdoba Patrimonio de la Humanidad para 2024

Un nuevo año y una nueva oportunidad de seguir cumpliendo objetivos y seguir avanzando en el terreno deportivo y social, siempre en clave blanquiverde. El 2023 ha dicho adiós al Córdoba Patrimonio de la Humanidad y con ello, llega la bienvenida al 2024. Un año de ilusión, proyección, afianzamiento y nuevos retos para el conjunto blanquiverde. El compendio de altibajos que ha traído consigo el 2023 para los califas debe de llegar a su fin, por lo que el objetivo primordial para los de Josan González de cara a estos 365 renovados días debe de ser el de la estabilidad y la dinámica positiva. Así, cinco son los deseos que tiene el Córdoba Patrimonio de la Humanidad para el 2024.

Vaciar la enfermería lo antes posible

En el plano más cercano posible, ir recuperando jugadores el objetivo primordial para Josan González y el Córdoba Patrimonio de la Humanidad. Las lesiones se han acumulado a lo largo y ancho del plantel blanquiverde, y han mermado, y mucho, las capacidades tanto ofensivas como defensivas de la escuadra dirigida por Josan González. Lesiones como las de Mykytiuk, Rafalillo, Guilherme, Arnaldo Báez, Zequi o Kenji han penalizado mucho a los blanquiverdes, más aún cuando varias de ellas han sido de larga duración. Por lo tanto, el objetivo primordial y más urgente es el de recuperar a varios de estos futbolistas que aún se encuentran de baja, para completar la segunda vuelta en la mejor forma posible y tratar de repetir la buena dinámica vivida a principios de temporada.

Que salgan bien las apuestas del mercado

Ante la situación antes expuesta de alta cantidad de bajas, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad se movió con premura e incorporó en sus filas a Josema, sin equipo desde que acabase contrato con Jimbee Cartagena durante el verano. Además del cierre murciano, el conjunto blanquiverde ya ha anunciado también la llegada del pívot carioca Kauê Pereira, otra apuesta por el fútbol sala brasileño que tanto rédito le ha dado al conjunto blanquiverde. Por lo tanto, el segundo deseo para los califas es que tanto Pereira, como Josema y las demás incorporaciones que se hagan en el mercado se asienten con fuerza en Córdoba y ayuden a lograr cuanto antes el objetivo del club.

Sellar la salvación lo antes posible

Conectando con lo dicho anteriormente, el objetivo del club cabe recordar que sigue siendo la permanencia. El gran inicio logrado por los de Josan González hizo que el conjunto blanquiverde acariciase con sus dedos la posibilidad de clasificarse para Copa de España. Sin embargo, la competitividad de la Liga Nacional de Fútbol Sala volvió a los califas a la tierra, y se quedaron sin tan apetitoso manjar. Por lo tanto, para esta segunda mitad de temporada, el tercer deseo del Córdoba Patrimonio de la Humanidad no es otro que el de sellar, cuanto antes, la permanencia en Primera División. Una vez logrado eso, se podrán tomar licencias para soñar.

Retener sus piezas clave en verano

Si finalmente se logra el objetivo y se sigue, durante una temporada más, en la élite del fútbol sala nacional e internacional, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad tendrá una difícil papeleta durante el mercado veraniego. Tal y como ocurriese el pasado año, la escuadra blanquiverde es un excelente trampolín para llegar a los equipos más punteros de la liga, y el rendimiento de muchos futbolistas como Zequi o Lucas Perin no ha pasado desapercibido para los buques insignia de la LNFS. Por tanto, el cuarto deseo de Josan González para este 2024 es el de lograr retener a sus piezas clave en verano para, a partir de ahí, seguir edificando un equipo ganador que siga aumentando las cotas de ilusión para la próxima campaña.

Seguir aumentando las aspiraciones para la siguiente temporada

Y así, en quinto lugar, pero no por ello menos importante, llega el último deseo del Córdoba Patrimonio de la Humanidad para este 2024. El objetivo de la salvación ha venido siendo la principal meta del conjunto blanquiverde durante estos años en Primera División pero, poco a poco, se ha visto como el crecimiento del equipo ha llevado a ilusionarse en varias ocasiones con la ambición y la ilusión de seguir creciendo como entidad y aspirar a cotas más altas, como la Copa de España o el play off por el título de la LNFS. Por tanto, en quinto lugar, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad deseará seguir ilusionando a los suyos una temporada más y, por qué no, seguir aumentando las aspiraciones y los objetivos de cara a la próxima campaña.