El nuevo despertar del Córdoba CF

Todo el mundo hubiera firmado estar a estas alturas de la temporada en una segunda posición consolidada, con el play off asegurado matemáticamente y con la posibilidad aún de disputar la primera plaza aunque esté muy complicado. Aun así, una vez llegado a este punto del camino, el Córdoba CF no debe conformarse con lo actual, sino que la ambición debe sobresalir en este momento tan importante del curso regular. Sin embargo, esto parecía que no iba a ocurrir con algún que otro resultado deportivo que refrendaban las malas sensaciones que dejaba el primer plantel blanquiverde.

La épica de Castellón dejó un panorama ilusionante para un Córdoba CF que se había colocado como uno de los máximos favoritos para alzarse con el ascenso directo a Segunda División. En cambio, este éxtasis y sobre motivación ya trajo consigo un bajón de rendimiento que se mostró en la vuelta de los blanquiverdes a El Arcángel, donde a pesar de vencer por la mínima, el San Fernando pudo puntuar si hubiese estado más acertado de cara a puerta. Aun así, todo se dejó estar hasta que, tras una buena primera mitad, la AD Mérida empató un partido en el Estadio Romano José Fouto después de errores grotescos por parte de los chicos de Iván Ania.

Por tanto, el club califal estaba pasando por un minibache no tanto de resultados y más por juego, aunque es cierto que le valía para puntuar e incluso para vencer, como ocurrió ante el Real Madrid Castilla en Valdebebas, aunque, sin embargo, esta escuadra se llevó un golpe de realidad ante el Alcoyano, donde cayó en el descuento y se despidió prácticamente del ascenso directo. Merced a esta racha, el entorno del Córdoba CF recordó a la debacle de la pasada temporada, pero el plantel blanquiverde dio un paso al frente cuando más lo necesitaba, consiguiendo dos victorias capitales para levantar el ánimo.

Ahora, los triunfos del Córdoba CF ante Intercity y Málaga CF vuelve a ilusionar a los cordobesistas que querían realizar un desplazamiento masivo este mismo fin de semana ante un equipo recién descendido a Segunda RFEF, pero el Granada CF ha admitido en su medida que no quiere que aficionados del club blanquiverde gasten su dinero tanto en el club como en la ciudad nazarí. Por tanto, la escuadra blanquiverde ha despertado en el momento justo de la campaña regular, consolidando la segunda plaza del Grupo II de Primera RFEF y con el sueño alejado de la posibilidad de luchar por el ascenso directo.